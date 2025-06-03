NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅NanaQ身上有不少刺青，先前也會和粉絲分享相關資訊，不過，她3日卻坦承「後悔了」，因為她發現刺青師竟將自己的圖案，幾乎原封不動地複製到另一位顧客的手上，直說：「遇到這種事，比刺青還痛。」

▲NanaQ表示自己後悔刺青。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ在限動中發出自己的刺青照，以及他人的刺青照做對比，坦言自己很後悔刺青，「沒想過刺青師幫我設計的圖，會出現在其他客人的身上，而且標示『客製』。」她無奈指出，或許刺青師認為「微調」過後就沒關係，但她在請教多位同行朋友後，大家都覺得這樣的行為很離譜，「因為差異太細微，兩張圖幾乎可以說是一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NanaQ曬出對比圖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

對於外界質疑她為何沒有慎選刺青師，NanaQ也誠實回應，當初這位刺青師剛起步，作品還不多，但她是真心欣賞對方的風格，因此才放心將設計交付，只是沒想到會有這樣的事情發生。

NanaQ表示：「『不一樣』、『客製』可以是很主觀的看法，模糊地帶只能自認倒楣。」但對她來說，真正的傷害在於「身體就只有這麼一個」，刺青一旦刺下去，就無法再復原，「這就是後來沒有再分享刺青資訊的原因，因為今天又有人在問，所以決定講清楚，希望大家別和我碰到一樣的事。」

▲NanaQ透露還有其它問題。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）