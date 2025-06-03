Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年和交往5年的王先生結婚，婚後育有一對寶貝兒女，平時會透過社群記錄生活點滴的她，今（3）日在IG限動發文透露自己身體不適，原以為只是感冒未癒，但在出現很累睡不著、想吐、頭痛、無法呼吸、咳嗽等5項症狀後，讓她忍不住懷疑是否受到磁暴的影響。

▲Sandy會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy坦言：「累到不行又睡不著，渾身不對勁還想吐頭痛，頻頻覺得無法呼吸。」起初她以為只是感冒尚未痊癒，因為還在咳嗽，後來才驚覺自己的種種症狀，竟與今天的地磁風暴現象不謀而合。

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儘管身體狀況不太好，Sandy仍不忘分享與家人的生活點滴，她提到自己親手燉煮鮮味筍鳳爪湯，並形容「實在是美味可口」，同時也透露，在與兒子「初一」一起前往迪化街採買乾貨的過程中，感到相當滿足及快樂。

▲Sandy分享育兒心情。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

最後，Sandy在文末流露出育兒及做菜之間的矛盾幸福感，忍不住自問：「到底是育兒快樂還是做菜快樂？」並表示，今天有幫手陪同，兒子同時也情緒穩定，讓她終於能安心地準備上班，為此她開心直呼：「就是無敵加分！」