73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

記者王靖淳／綜合報導

擁有73萬訂閱的韓國YouTuber「韓國女生Judy」，最近在IG曬出一系列辣照，只見畫面中她身穿比基尼現身野外溫泉，同時也在文末打趣表示：「家人不要看。」貼文及照片曝光後，立刻掀起網友暴動。

▲韓國女生Judy穿比基尼現蹤野外溫泉。（圖／翻攝自Instagram／jy_luv.peace）

透過Judy在IG分享的照片可見到，她穿著一套藍色波浪紋比基尼，搭配同款色系的短裙，完美展現傲人上胸。她在一塊大石頭前隨意擺拍，除了正面看向鏡頭之外，同時也雙腿自然彎曲地坐著，左手撐在石頭上，轉向側面面對鏡頭露出微笑，整體氛圍看起來相當放鬆。

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▲韓國女生Judy在IG曬一系列辣照。（圖／翻攝自Instagram／jy_luv.peace）

Judy在文中俏皮透露家人和親戚時常會偷偷看她的IG，讓她在分享內容時不免感到有些壓力，特別是當她上傳風格較為可愛的照片時，就會希望IG能有讓家人不要看的功能，以保留個人空間。不過她仍選擇做自己，繼續分享近期前往野外溫泉的辣照，同時也在文末興奮表示：「我還是想po去台灣野外溫泉的照片。」照片曝光後，吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言大讚「辣」、「好看」、「噴鼻血。」