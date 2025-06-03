曹佑寧認證「照三餐親王淨」害羞嗚嘴！　談陳傑憲失言風波驚：以為他說親耶

記者蕭采薇／台北報導

電影《山忌 黃衣小飛俠》舉辦首映會，剛從劇組殺青的曹佑寧，終於加入宣傳。近期他選手時期的前隊友「台灣隊長」陳傑憲因失言風波遭炎上，曹佑寧聽完驚訝直說：「我一開始以為他是講『親』耶！」現場媒體追問是否平常就是照三餐親王淨，曹佑寧愣了一下，害羞嗚嘴的說：「會啦！會啦！」

▲曹佑寧剛殺青不久，就投入《山忌 黃衣小飛俠》宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

《山忌 黃衣小飛俠》3日首映會，監製曾瀚賢、陳信吉、導演蔡佳穎、主演劉以豪、袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱、吳昆達熱鬧齊聚。曹佑寧也表示，日前王淨在準備自導自演的短片，真的是花了非常多心思，「很多分鏡表都是她自己親手畫的」，他也在滿分一百分中給出90分的高分力挺女友。

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▲《山忌 黃衣小飛俠》（左起）劉以豪、袁澧林和曹佑寧有三角關係。（圖／記者周宸亘攝）

片中劉以豪、曹佑寧、袁澧林有三角關係，劉以豪透露，自己在國中時期有和好朋友喜歡上同一個漂亮女生的經驗，但當時沒有戀愛經驗，還特別詢問媽媽該怎麼辦，「是因為沒談過戀愛，不知道愛情是怎樣，所以第一次不知道怎樣做是對的」。沒想到後來朋友也沒有追求，搞得兩頭空。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林飾演情侶。（圖／記者周宸亘攝）



此次袁澧林堪稱「最慘女主角」，在片中除了跌得全身傷痕累累，因演出多場恐怖中邪戲，袁澧林更自嘲跟「血漿」變好朋友，不只跑進眼睛、頭髮，回家洗澡連內褲都沾滿血。她笑說：「血漿跟我都融為一體了。」劉以豪則是因為沈迷於觀葉植物，甚至拍攝空擋還開車去溫室購買，聽到大家談起此事，他笑說：「我自己都覺得超怪的！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》陳如山、陳孝萱飾演「悲情夫妻」。（圖／記者周宸亘攝）



另一對「悲情夫妻」陳如山、陳孝萱戲裡經歷喪子巨痛，尤其陳如山化身癲狂尋子的父親，坦承是「演過最痛苦的角色」，陳孝萱更突破以往形象，整個人憔悴不堪，她有場看見袁澧林猛撞牆，當場放聲尖叫，竟被當時正在撞牆的袁澧林大讚「叫得好好聽。」陳孝萱受寵若驚說，第一次有人稱讚自己的尖叫聲。

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧和袁澧林也有曖昧情愫。（圖／記者周宸亘攝）

扮演道士的吳昆達是畫龍點睛的關鍵一角，他在廟裡施法念咒試圖幫袁澧林擺脫山中邪靈糾纏，饒口難背的經文台詞，他都能架勢十足順暢脫口而出。電影《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。