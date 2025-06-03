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韓26歲男偶像遭威脅「用性愛片讓你去當兵」　前女友下場慘了

記者劉宜庭／綜合報導

一名26歲的南韓男偶像遭前女友以性愛影片威脅，欲逼迫其終止演藝活動並「送去服兵役」。首爾東部地方法院日前作出判決，依違反《性暴力犯罪處罰特例法》及財物損壞等罪名，對被告A某判處有期徒刑1年、緩刑2年，並加處40小時性暴力治療講座及4年兒童、青少年及殘障相關機構的就業限制。

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲男偶像遭前女友以性愛片威脅。（圖／達志影像／示意圖）

據韓媒《lawtalk》報導，男偶像與前女友（以下以「A女」代稱）自2020年11月至2022年3月交往約1年4個月。分手後，A女卻將交往期間拍攝的私密影片作為報復工具，數度對男偶像發出威脅「用性愛影片讓你去當兵」，甚至揚言要將影片上傳至社群平台，嚴重衝擊受害者的演藝事業與心理健康。

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A女在2021年12月10日首次發動威脅，創建推特帳號並傳送性愛影片給男偶像，留言「偶像別做了，當兵是你唯一的路」，意圖打擊其演藝身分。事隔不到一個月，2022年1月4日再度傳訊：「我要把我們的照片全都上傳並標籤」，並怒罵對方為「婊子」。

此外，2021年12月31日兩人在光州一處街頭發生口角，A女當場摔壞男偶像手機，也因此遭加控財物損壞罪。法院指出，本案涉及以私密影片威脅受害人，情節重大且不可輕縱，受害者作為偶像，因特殊職業身分，對外形象極度重要，受害程度遠高於一般人。審理過程中，受害者也表達出強烈的精神壓力與羞辱感。

儘管如此，法院亦考量A女於庭上認罪悔過，雙方已和解且受害人撤回告訴，A女亦未散播影片且為初犯，因此給予緩刑處分。同時法院也認為透過講座與就業限制可達到預防再犯的效果，並未對A某實施個資公開命令。報導雖未揭露男偶像姓名，但仍在韓網掀起熱議。

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