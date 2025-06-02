4歲女兒在日本突發尿道炎！　鄉民女神急發文求救：頭好痛

記者劉宛欣／綜合報導

網紅潔哥憑藉亮眼外型與親民個性深受網友喜愛，受封「鄉民女神」，私下經常透過臉書分享家庭日常，近日她帶著女兒前往日本熊本旅遊，卻突遇小孩身體不適，讓她瞬間心急如焚，在臉書發文求助，透露女兒突然出現「尿尿會痛」的症狀，懷疑可能是尿道炎，讓她焦急又不知該如何處理，緊急向廣大網友請教意見。

▲潔哥經常在臉書分享家庭日常。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥在貼文中寫道「我現在人在日本熊本，住熊本櫻町巴士總站這裡，然後小孩今天突然跟我說尿尿會痛…尿尿有刺痛感」，當時她已開始讓女兒多喝水觀察變化，但也擔心情況加劇。她透露自己要到週三才能返台，若症狀隔天惡化，不知該去哪裡就醫，「小孩4歲9個月，也不曉得可以吃什麼成藥…小孩尿道發炎真的很麻煩，我頭好痛」。

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▲潔哥女兒突然在熊本身體不適，她火速發文求救。（圖／翻攝自潔哥臉書）

隨後她也更新了女兒的狀況，表示情況稍有好轉，並開心分享「好消息：小孩說尿尿不痛了；壞消息：因為我給她喝很多水，所以現在一直在尿尿」，症狀緩解後也讓她稍稍放下心中大石，後續會持續觀察，感謝各方網友的建議與關心。

這篇求助貼文一出，立刻引起網友熱烈回應，不少人留言提供熊本當地兒科診所的資訊，也有人鼓勵她可至當地藥局尋求協助或找觀光服務站諮詢翻譯與就醫建議。