少女時代秀英進軍好萊塢！　合作基努李維「加入捍衛任務宇宙」

記者黃庠棻／台北報導

捍衛任務宇宙最新作品《捍衛任務：復仇芭蕾》（Ballerina）即將在臺上映，公佈的卡司中除了有熟悉的基努李維、伊恩麥克薛恩和安潔莉卡休士頓外，還出現了許多讓觀眾非常興奮的新面孔，其中就包含「少女時代」成員秀英。

▲捍衛任務宇宙最新作品《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

近期訪談中，秀英表示自己第一次讀到劇本時就被深深吸引，直呼「這是一部動作電影，但同時也描繪了父女間的關係，因為我很愛我的家人，我的家人就是我的一切，所以這讓我更喜愛這個故事。」

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▲《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

秀英也透露她所飾演的朴凱特拉出現的場景非常重要，是女主角伊芙作為刺客，展開復仇之旅的關鍵一戰，讓人相當期待。《捍衛任務：復仇芭蕾》6月6日與全美同步上映。

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



《捍衛任務：復仇芭蕾》維持一貫「捍衛任務」俐落的戰鬥風格，安娜德哈瑪斯因此接受為期數個月的訓練，從基礎開始打起，熟記所有動作「比起說編排好每個動作；更像是他們透過扎實的訓練提供給我工具，讓我能自由、安全地發揮。」

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

首次面對的強度讓安娜驚呼「其實我很訝異自己能毫髮無傷地拍完。」電影中的精采表現讓元祖「殺神」基努李維大讚「這部電影保留了捍衛任務的精神。」

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

安娜直言沒想到會被基哥摔在地上這麼多次，並說基努李維在殺青時已經告訴導演藍威斯曼關於《捍衛任務：復仇芭蕾》續集的想法了！為迎接《捍衛任務：復仇芭蕾》上映，影城推出多款限量特典。凡於6/6（五）至6/12（四）期間購買《捍衛任務：復仇芭蕾》一般版或Dolby Atmos版電影票，即可獲得「角色版原文海報」乙張（共4款，隨機贈送，數量有限，送完為止）。

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

自6/6起，凡購買Dolby Cinema版電影票，則可獲得「Dolby Cinema版原文海報」乙張。此外，美麗華杜比影院於6月6日、7日推出限量「杜比影院特別場套票」。以上皆數量有限，送完為止。