Disney+《藏海傳》高甜名場面來襲！肖戰低頭道歉被「揪衣領強吻」

記者黃庠棻／台北報導

肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的藏海，即便劇中愛慕張婧儀，卻因為怕傷害到對方而無法相戀。在本周末最新劇集當中，兩人已經解開誤會，肖戰為了安慰張婧儀，捧起對方的臉，笑虧「哭得像是變成了小青蛙」並且道歉「都是在下的過錯，那還請香小姐不要記恨」，結果女方竟回「我有仇，都是當場報」，霸氣揪起藏海的衣領強吻。

▲《藏海傳》肖戰被張婧儀拉衣領霸氣奪吻。（圖／Disney+提供）



藏海（肖戰飾）原本以為香暗荼（張婧儀飾）的母親「冬夏女王」也是仇人之一，後來誤會解開，但雙方仍有隔閡。當藏海向香暗荼致歉，請對方不要記仇，沒想到女方立刻強吻，展現主動霸氣的一面。

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▲《藏海傳》肖戰被張婧儀拉衣領霸氣奪吻。（圖／Disney+提供）

另外，香暗荼緊緊抓住藏海的手臂，讓藏海回應「殿下，再這麼用力地抱下去，我這手臂就該廢了」，結果香暗荼甜回「還敢叫我殿下」，讓藏海連忙改口「暗荼」，雖未言明不過兩人關係確實已經昇華為戀人，網友們也紛紛評價「鄭曉龍是懂怎麼拍吻戲的」、「不光親了還咬了」，締造《藏海傳》全新名場面之一。

▲《藏海傳》肖戰被張婧儀拉衣領霸氣奪吻。（圖／Disney+提供）



此外，在《藏海傳》官方抖音也拍攝肖戰、張婧儀的撒糖放閃短片，只見張婧儀拉起肖戰的領帶嬌嗔罵著「愚蠢的狐狸」，肖戰則靦腆回「狡猾的兔子」，還有張婧儀喊話「藏大人，你被捕了！」結果肖戰瞬間開撩「為什麼？傷了妳的小心臟？」戲裡戲外都超浪漫，讓網友嗑翻這對CP。





▲《藏海傳》肖戰被張婧儀拉衣領霸氣奪吻。（圖／Disney+提供）