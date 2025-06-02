艾怡良暗渠來回遊蕩30遍！　竟遭「不速之客」攻擊嚇喊：不敢啦

▲艾怡良推出新歌MV。（圖／環球提供）

記者翁子涵／台北報導

艾怡良推出黑膠唱片《我的問題該問誰》，在經過好一陣子緊鑼密鼓的工作後，艾怡良很開心可以稍微喘口氣，接下來除了安排好到海島國去渡假，正在醞釀的其他合作，也已一步步的規劃進行中，更不忘推出〈誰敢〉MV。

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▲▼艾怡良在暗渠裡拍攝MV。（圖／環球提供）



艾怡良表示：「這首歌的編曲行進感十足，帶著旋律的腳步不停歇地往前走，歌詞直接了當無所畏懼地追求，希望當淋著雨直直向前進的時候，有一個能信任的人，幫我撐把傘，一起用同樣的步伐走向終點。」

MV由擅長用光影塑造永恆魔幻故事瞬間的新銳導演吳昭晨執導，為了突顯愛上一個人的瘋狂，以及〈誰敢〉強烈的節奏風格，特別選在一個超有氛圍感的暗渠裡拍攝，艾怡良在又濕又熱的夜晚，來來回回走了超過30幾遍，而蚊蟲大軍也是沒在客氣地進攻，而蚊蟲大軍也是沒在客氣地進攻，只見團隊們猛噴防蚊液，遇蟲蟲危機被叮到直喊：「不敢啦！」

〈誰敢〉也是怡良與劉穎嶸、周顯哲共同在曼谷創作的三部曲之一，後期加上同樣也是電子音樂好手的蘇玠亘，為這首歌的編曲交出了80年代搖滾與電子交疊的硬派詮釋，橋段中更加入了行進軍小鼓和管樂們的合奏，像是007系列電影中的反派存在感，既風流又充滿自信，不是怕稍縱即逝，而是怕沒有跨步去追。

