李怡貞爆料掀議自曝「出入很注意安全」！　遭酸蹭流量3回應反擊

記者黃皓瑋／綜合報導

律師李怡貞近期上節目爆料某前／現任樂天女孩，曾介入富商家庭還懷孕、墮胎，並被正宮提告，消息一出掀起熱議，她也因出面爆料而被酸「蹭流量」。對此她日前做出3點回應反擊，反問：「誰在蹭流量？」也自曝因近期的風波，被許多人提醒要注意安全：「我真的有夠注意。」

▲李怡貞被酸蹭流量。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



李怡貞今（2日）在臉書發文，直言這次爆料所引起的風波是「社會實驗」：「當小三沒差，多人繼續擁護？當小三活該，就李怡貞欺負？其實，如果沒差的話，不會有這麼多好玩的效應。」她也曬出1張飛機低空飛過的照片，透露被很多人提醒「出入要注意安全」：「我真的有夠注意，出法院差點被飛機撞到，嚇S寶寶了。」

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▲李怡貞爆料啦啦隊女神當富商小三。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



日前李怡貞自曝曾被酸「整天上節目講八卦、沒看這個律師辦什麼大案件、就只會蹭啦啦隊流量」，對此她也1句1句拆解回應。她澄清自己並沒有整天上節目，今年的通告數反而「5根手指數得出來」，對於「沒辦什麼大案」的說法，她則反問：「光這個案子還不夠大？」至於被說蹭流量，她更直言：「誰在蹭流量？有些根本不符合我節目講的條件的也在那邊哭？ 火山孝子的TA我需要是不是？」

▼李怡貞臉書貼文。（Facebook／女人大律師李怡貞）

