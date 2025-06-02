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資生堂千金產後切5塊肚皮！運動到一半「傷口裂噴血」驚悚畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有5個小孩，最近大方分享腹部拉皮、修疤手術的經歷，並上傳「傷口裂開、空中噴血」的紀錄影片。之所以動兩次刀是為了修復曾為5個寶寶撐起來的肚皮，「比剖腹產手術還要痛好幾倍。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓產後切下5塊肚皮。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

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▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

李宓透露進行拉皮手術時，醫師替她切下兩大塊肚皮，「那肚皮上，有懷孕的記憶、妊娠紋、剖腹產刀痕，還有多少次被寶寶踢到睡不著的腳印。」3個月後，因為疤痕附近的皮膚出現皺褶，她決定接受修疤手術，這次切了三小塊皮膚，「總共五片肚皮，像五次告別寶寶，又像五次重生。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓運動到一半濺血。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

雖然手術讓她歷經重重不適，但李宓修疤後隔天仍照常上課，「想說這次的傷口小小的應該還好，去上原本就排好的綢吊舞蹈課，結果跳到一半不小心傷口撕裂，血滴在空中噴灑⋯」，她隨即就醫重新縫合，驚險過程讓她直呼太耍笨。

▲▼李宓。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

▲李宓已經重新縫好傷口。（圖／翻攝自Instagram／mintangelme）

儘管手術讓她更靠近理想中的身體狀態，但李宓仍對無法保留那些切除的肚皮感到遺憾，「雖然我沒能帶回那5塊肚皮，但我把它們留在了照片裡，也留在了我的記憶裡」，她坦言真的很想留下那些肚皮當成紀念，「做成人皮皮包或是做個鑰匙圈，為什麼法規不行呢？」

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李宓資生堂千金

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