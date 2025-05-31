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香港影壇「御用奸人」方剛離世！享壽78歲　《人在邊緣》反派創經典

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深演員方剛於5月30日清晨辭世，享壽78歲。消息由義子王瀚祥透過社群公布，但並未透露具體死因。方剛原名梁舜年，出身於富裕家庭，父親於1960年代在銅鑼灣經營翠谷夜總會，讓年輕時的方剛得以與當年的明星冉肖玲、張仲文等人結識。1968年，加入國泰電影公司的演員訓練班，與劉丹、李司棋等人成為同期，正式出道。

▲香港演員方剛有著「御用奸人」封號。（圖／翻攝自劇照）

▲香港演員方剛有著「御用奸人」封號。（圖／翻攝自劇照）

方剛於1986年憑改編自百老匯名劇的舞台劇《勾心鬥角》在東南亞走紅，隨後參演劇集《人在邊緣》，與黎明、劉青雲等演員合作，成功塑造大反派「鄭細鳳」一角，人氣急升。之後，他被亞視以高達百萬的酬金挖角，並參與《勝者之王II之天下無敵》、《豪門》、《戲王之王》等多部劇集，進一步奠定其「御用奸人」的地位。方剛憑藉精湛演技，將壞人角色演繹得淋漓盡致，在觀眾心目中留下深刻印象。

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▲香港演員方剛有著「御用奸人」封號。（圖／翻攝自劇照）

▲方剛留下許多經典港劇、港影。（圖／翻攝自劇照）

方剛的演藝生涯中參與了多部影視作品，包含《神算》、《暗花》、《表姐，妳好嘢！》、《古惑大律師》、《奇蹟》、《流氓差婆》、《愛的世界》等，展現出多元的角色塑造能力。他的豪宅曾因金碧輝煌而廣受關注。

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方剛

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