小孟老師／6月4日星座運勢 天秤迎新局
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：依然平淡如常
感情：增加溝通表達
財運：多開源與節流
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：振作向前邁進
感情：家庭互動熱絡
財運：平穩保守規劃
幸運色：深棕色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：面臨全新狀況
感情：對象篩選觀察
財運：找尋全新贊助
幸運色：檸檬色
貴人：雙子
小人：牡羊
【土象星座】
工作：表現值得表揚
感情：家庭生活美滿
財運：進行小額投資
幸運色：葡萄紫
貴人：獅子
小人：雙子
工作：潛心研發專業
感情：留意語氣態度
財運：守好現有資產
幸運色：土黃色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：放下當前壓力
感情：適當的給空間
財運：收入穩健成長
幸運色：大理灰
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
工作：得到同仁信任
感情：努力多加磨合
財運：錢財創造選擇
幸運色：粉紫色
貴人：巨蟹
小人：處女
工作：績效多加努力
感情：學習接納包容
財運：風險投資過多
幸運色：粉晶色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：化解同仁不滿
感情：提起追求勇氣
財運：好好檢視標的
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：雙魚
【火象星座】
工作：專精當下專業
感情：靈活展現幽默
財運：找尋節流辦法
幸運色：火紅色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：擬訂改革計畫
感情：主動掌握話權
財運：資金控管得當
幸運色：淺綠色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：市調數據調查
感情：獲得許多喜愛
財運：跨多領域市調
幸運色：原木色
貴人：天秤
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響