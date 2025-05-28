彭小刀訓練不慎受傷！ 「聽到啪啪兩聲」 肌肉斷百天才復原

記者葉文正／台北報導

台北市汽車產業發展聯合會偕同台北市親子共享經濟教育推廣協會，於 5 月 28 日特別舉辦嘟嘟房共享汽車公益活動，活動現場星光閃耀，特別邀請團體 5566成員彭小刀擔任公益活動大使，與孩子們互動玩樂、共學成長。彭小刀透露，之前不慎受傷，到現在都還沒好。

▲彭小刀世壯運訓練受傷後，宣導共享經濟的核心概念（圖／台北市汽車產業發展聯合會）

「看到孩子們純真的笑容真的很感動，很多孩子因為生活環境的限制，未必有機會接觸這些新知識。我很榮幸能參與這樣的公益活動。」彭小刀也分享親子教育經驗：「我很珍惜每天送他們上學的時光，一起在車上吃早餐、聊聊學校生活，現在也會一起打籃球，建立共同的話題。」談及教養理念，彭小刀強調：「除了工作能力外，我更在乎孩子怎麼看待這個世界，學會與人相處，才能成為真正有影響力的人。」

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▲彭小刀出席活動。（圖／台北市汽車產業發展聯合會）

值得一提的是，彭小刀日前為準備世壯運進行密集訓練時不慎受傷，目前雖然身體狀況已恢復不少，但仍在復原期中。「醫生說傷筋動骨一百天，我現在大概第四十天吧，可能還要六十天才能完全康復。」他笑著說，雖然身體尚未痊癒，但這場公益活動的意義讓他義不容辭出席，期望為親子教育與綠能永續盡一份力。

▲彭小刀目前恢復六成。（圖／台北市汽車產業發展聯合會）

小刀表示，因為之前忙工作，想說要加強訓練，沒有想到強度瞬間量太大，左腳小腿腓腸肌中度撕裂傷，練習時就聽到『啪啪』2聲」，後來整個腳就沒有力氣，肌肉瞬間鬆掉，現在受傷的地方都沒有肌肉，透過現好好休養，之後復健恢復健康，醫生告知先休養1個月試試看有沒有恢復到七成，誰知比賽前3天依舊鬆弛，只好惹痛退出比賽，自己也覺得很懊惱。

還好傷勢不會留下後遺症，只要靠按摩跟拉伸防止肌肉纖維化和沾黏即可。目前可正常走路。



小刀因想挑戰突破4、5年前參加《全明星運動會》的自己，才決定報名世壯運，會選擇100公尺短跑，是考量到工作忙碌自己的訓練時間比較好喬，他看其他藝人有參加報名籃球很羨慕。受傷退賽本未想太多，但發文公布消息時，不免失落，一度落淚。