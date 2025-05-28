香蕉老婆爆料「交往時期被當小編」　低調藏愛細節曝光

記者王靖淳／綜合報導

Timmy和藝人香蕉（王俊傑）在2023年登記結婚，不時會透過社群紀錄日常的她，最近在IG發文分享小倆口的戀愛細節，透露自己在大學畢業那年，香蕉不但沒有公開戀情，甚至對外都宣稱她是小編，如今讓她回想起來還是覺得很好笑。

▲Timmy、香蕉2023年登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

談到香蕉沒有曝光戀情，Timmy忍不住笑說：「到底誰是你小編啦！幫你剪片就小編喔！」雖然當時身為女友的身分被低調處理，但香蕉在她畢業典禮當天現身支持，讓Timmy深受感動，「當時他出現在校園裡，很多同學跟家長都一直在討論，瞬間覺得超有面子！我很多平常不熟的同學都來偷偷拜託我，能不能跟妳男友合照，那天真的很好玩很有趣。」

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Timmy回憶，自己在大學時期有四分之三的時間都在戀愛與打工中度過，即使在與香蕉交往後，對方也從不輕視她的這份打工工作，「認識交往後，阿蕉也不會小看我全家小妹的工作，甚至有好幾次趁店長不在，阿蕉都會幫忙我搬貨怕我腰閃到。」

▲Timmy發文分享戀愛細節。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

此外，Timmy還幽默提到，2017到2019年在成功嶺受訓的新兵應該都對她不陌生，因為每次只要IG追蹤人數暴增，她就知道「又換了一批新兵。」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好浪漫」、「愛你們」、「超速配」、「你們好有愛。」