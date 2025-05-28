樂天3女孩否認！網瘋猜啦啦隊小三　李怡貞再揭她2惡狀：留各種足跡

記者劉宜庭／綜合報導

知名律師李怡貞近日在節目《11點熱吵店》揭露驚人內幕，直指一位現役啦啦隊女神曾介入已婚富商家庭並懷孕，引起網友瘋猜身分，至今琳妲、禾羽、艾融都已發聲否認。由於爆料熱度持續延燒，李怡貞陸續在個人臉書發文回應，怒揭「蛇蠍女」過分2行徑。

▲李怡貞律師獲得正宮授權，節目爆料啦啦隊女神當富商小三。（圖／翻攝自YouTube）



李怡貞表示，她不是習慣爆料的律師，但這起案件她不僅成功幫當事人「正宮」處理好離婚與求償程序，還讓對方男方必須解除與某知名律師的委任關係，才能各自安好，「這當中的法律戰不是三言兩語可以說完的」。

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「這種小三不說出她真實姓名真的很便宜她，說真的要說出來我也沒有在害怕啦，公眾人物捏。」但李怡貞也強調，若未獲正宮授權，自己是不會說出來的，「要講幾年前當下就講了。」

▲艾融在節目留言區否認。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



▲琳妲否認。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Instagram／linda831212）



▲禾羽否認。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



接著，李怡貞再揭小三惡行：「喔，對了，她懷孕初期就去流掉了，還繼續跳啦啦隊沒間斷啦。」今早，她再度爆料「我再講一個啦，未成年子女對寵物毛過敏，而且是嚴重的大過敏，那位蛇蠍女還帶寵物偷偷侵門踏戶入住寢宮啦，留下各種足跡，傭人打掃根本都沒用，所以未成年子女每回宮一次就大過敏一次。毒不毒？」

對於有網友「猜不到就問ChatGPT」、「吵架吵不贏就罵我」的情況，李怡貞直言無奈。她強調，自己是在正宮當事人授權下才公開此事，甚至透露對方已有出版意願，「節目都沒在看啊？我還特別聲明是經過當事人授權的捏。」

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