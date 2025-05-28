太狂！賈永婕隊世壯運水球奪金牌　抗時差直喊「快斷氣」老公到場加油

記者孟育民／台北報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，剛從美國回台的台北101董事長賈永婕，今（28日）一早出賽女子水球項目，老公、女兒也愛相隨到場加油應援。場上賽況激烈，賈永婕隊一路領先，最後以7比3的分數擊敗對手，奪下金牌。她表示：「原本以為卡到大聯盟沒辦法參加這個比賽，但剛好昨天回來，我就有始有終！雖然真的很累，但每一個人都應該要接觸運動。」

▲賈永婕參加世壯運水球賽。（圖／記者林敬旻攝）

她對自己隊伍充滿信心，直呼是「美麗取勝」。此外她透露為了本屆比賽練習了7、8個月，自己是擔任防守的角色，「大家每天都在備戰的狀態，我對我自己的表現覺得還可以，雖然下水的時間沒有很長，但每次都有關鍵性的作用，不管是防守還是最後的超球，至少我有奮力的做好教練給我的指示。」

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▲賈永婕擔任防守的角色。（圖／記者林敬旻攝）

雖然她一度因為行程來不及回國參賽，所幸在昨天趕上，不過因為時差的關係，她苦笑：「我沒有想過比賽那麼精彩那麼累，下水30秒我就想說快斷氣，但是運動就會讓人很開心，每個人應該都要接觸運動。」雖然嘴巴不斷喊著好累，但依舊精神抖擻，表示：「我要回去上班了！」

▲▼賈永婕激動分享參賽過程。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，賈永婕去年宣布響應2025雙北世壯運，所以報名了水球項目，今年2月還曬出練習照片，直呼在冬天下水需要的不是勇氣，此次和主播夏嘉璐同隊抗戰，昨天直言自己和隊友都「瘋了」，但也表示「人生不瘋怎麼對得起自己！」她笑稱回家後意外看到比賽裝備，更加感受到即將下水的挑戰，文末幽默地問大家：「我現在減肥來得及嗎？」

▲主播夏嘉璐也跟賈永婕同隊。（圖／記者林敬旻攝）

