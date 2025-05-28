《全明星》田依甯苦練征戰世壯運　對抗「奧運國手」止步8強

記者許逸群／台北報導

曾在《全明星運動會》憑實力逆襲拿下MVP的女星田依甯，將運動魂延續到2025雙北世壯運射箭賽場，首度挑戰女子個人70公尺反曲弓30+賽事，與多位奧運等級選手同場競技，展現驚人毅力與成長。

▲田依甯征戰世壯運，對決奧運銅牌得主林詩嘉。（圖／經紀人提供）



這場賽事堪稱國手級「同學會」，雲集陳詩園、郭振維、魏均珩、袁叔琪、譚雅婷、林詩嘉、林佳恩與李芳宜等前後期射箭好手。在這群實力堅強的運動員之中，田依甯的身影格外引人注目，她是本項目中唯一一位藝人。

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不過田依甯這趟旅程並不容易。起初，她曾遭專業人士勸退，建議她從30公尺開始會比較好，70公尺太難了，且至少要練個2年。然而，她沒有退縮，反而投入長達8個月的密集訓練，由前世大運國手潘明佳教練親自帶操，每日苦練不懈。

▲田依甯與教練潘明佳。（圖／經紀人提供）

在5月27日的「對抗賽」中，田依甯首輪以6：0淘汰對手，取得扣關8強賽資格，最終以2：6惜敗奧運銅牌得主林詩嘉。雖然如此，她仍在開局即以2：0領先，讓全場為之驚豔，教練團與選手們紛紛給予高度肯定：「她能跟前奧運國手抗衡，並拿下分數，這種堅持與突破讓人看見更多希望與美好。」

田依甯在賽後表示：「從《全明星》到現在，我學會了不怕從零開始，只要相信自己，就能超越別人也超越昨天的自己。」她還與一票國手相約「下次關西世壯運再戰」，令人期待她的下一場精彩演出。