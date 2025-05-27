TEEN TOP爆內鬨！　NIEL當老闆「絕不簽創造」他發聲：不需要反駁

記者蔡琛儀／台北報導

男團TEEN TOP成員創造（崔鍾炫）結束兵役正式回歸，退伍當天立刻開直播向粉絲報平安。他坦言退伍前相當緊張，怕被大家遺忘沒人來看他直播，結果看到粉絲們熱情依舊，讓他瞬間放下心中大石頭，更承諾將用更好的作品回報等待。他也宣布將於6月21日來台舉辦個人見面會「The Blooming Hour」，是退伍後首場海外演出，讓粉絲超期待。

▲TEEN TOP成員創造（崔鍾炫）6月將首訪台灣。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

創造分享服役心情，表示入伍前其實有點擔心融入不了軍中生活，幸好遇到年齡相近的朋友，讓他順利度過，也從中學會更寬闊地看世界。他感性地說：「現在能再次將我的熱情透過舞台、表演和演技展現給粉絲，我感到非常感激，也會努力不讓大家失望，讓『崔鍾炫』這個名字更加深植人心！」

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怕他退伍後跟不上流行，經紀公司還特地幫創造惡補時下熱門迷因，他笑說腦中第一個浮現的竟然是秋成勳的「那你嘎斯基？」影片，讓粉絲笑翻。他也搞笑提到自己總是忍不住劇透，常被叫「爆雷小精靈」，這次為了守住見面會的驚喜，只好小心翼翼控制發言，以及公司成功擋下他，「很遺憾，這次沒有爆雷。」

▲創造才剛退伍。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

而談到TEEN TOP其他成員，創造坦言彼此平時不常聯絡，但仍很關心彼此發展，還說這次訪台會向已辦過見面會的成員們請益。同團的NIEL最近成立工作室、升格當老闆，創造被對方說是TEEN TOP成員中絕對不簽下的，他聽聞大笑表示：「也不需要特別反駁什麼！如果NIEL哥是那樣覺得，那我就接受吧！」他也補充，若哪天自己也成了老闆，會優先考慮有熱情並且願意持續努力的人，笑說：「但我們成員其實都很努力，要選誰其實還真的很難。」