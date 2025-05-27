張翰沉寂3年驚傳被告！餐飲公司追討951萬　工作室急發聲明

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星張翰2022年自編自導自演的電視劇《東八區的先生們》，因被質疑吃女演員豆腐、劇情油膩、歧視女性等，受到許多負面批評，他也因此有三年的時間都未有新作品。而27日他傳出新消息，竟是疑似被起訴，掀起網友熱烈議論。

▲張翰2022年因作品爭議，曝光大幅減少。（圖／翻攝自微博／張翰Studio）

根據大陸企查查App的公開資訊顯示，燒本燒餐飲管理有限公司以「追收未繳出資糾紛」為由，將張翰及其他三名股東訴至上海鐵路運輸法院，案件定於7月28日開庭審理。

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據悉，該公司成立於2021年1月，註冊資本達人民幣1000萬（約新台幣4229萬元），張翰曾持股10%，並於2023年4月退出。此後，公司因經營不善，多次被法院限制高消費並列為被執行人，涉及總金額224.92萬元（約新台幣951萬元），並於2024年申請破產審查。

根據中國《公司法》，即便張翰已退出股東身份，但若法院認定其在持股期間存在出資瑕疵，如未實繳註冊資本等，則他仍可能需要在未繳出資範圍內承擔補繳責任或連帶賠償責任。

▲▼網傳張翰被之前持股的餐飲公司提告。（圖／翻攝自微博）

對此，張翰工作室聲明指出，張翰在持股期間已履行全部出資義務，且沒有參與品牌的經營管理，加上其他股東在發展方向上意見分歧，張翰已於2023年4月正式退出燒本燒公司，並完成股權變更手續，目前與該品牌不存在任何法律關係。

張翰工作室指出，燒本燒於今年5月進入破產程序，張翰本人也是在法院聯繫後才得知此事。為了協助法院查明公司其他股東未依法出資的問題，並促進解決公司的債務及破產事宜，張翰正在積極配合法院的調查與審理流程，「對於可能給公眾造成的誤解，本工作室及張翰先生亦深感抱歉。望燒本燒公司儘快妥善處理相關涉訴事宜，亦希望大家理性甄別網路資訊，不造謠、不信謠、不傳謠，共同營造和維護健康和諧的網路環境，特此聲明！」

▲張翰工作室發聲。（圖／翻攝自微博／張翰Studio）