太催淚！家家唱新歌想起過世媽媽　「2大男神」跨刀惹哭人

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違六年推出新專輯《你給我的》，橫掃各大排行榜，拿下五冠王佳績。與金曲樂團麋先生合作的〈你呢〉人氣強勁，是她與主唱聖皓首次對唱，家家直呼對聖皓驚艷，稱他的低音很迷人。MV預告昨晚釋出，邀來施名帥、李國毅領銜主演，兩人將詮釋一段動人的離別故事。

▲家家、麋先生合作歌曲〈你呢〉請到李國毅、施名帥出演。（圖／相信音樂提供）

〈你呢〉由過去打造〈閉上眼睛會想起的人〉的原班人馬創作，延續熟悉默契。家家表示，這次用自己的方式詮釋麋先生的風格，效果出乎意料。聖皓則說，把作品交給家家很安心，總能帶來驚喜。他形容兩人的合作就像「天作之合」，彼此信任、激盪出新火花。

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家家和聖皓也參與MV演出，分別飾演孟婆與死神。為了拍攝效果，現場關掉空調，讓穿厚外套的聖皓直呼：「真的很熱」。家家認真投入角色，自認相信陰間存在，若真能重逢一人，她最想見的是媽媽，想對她說：「妳可以好好休息，陪我久一點。」

▲家家、麋先生聖皓首度合作。（圖／相信音樂提供）

MV描述一對戀人在陰間重逢、情感再現。首次參與家家MV演出的李國毅表示：「非常開心，我已經好多年沒有參與MV演出了，家家與戲劇的淵源很多，應該可以算是OST女王。」施名帥則是繼〈祝我幸福〉後再度參與家家MV，他分享〈你呢〉讓他聯想到自己近年對人際關係的體會，「有一些關係，好像真的是突然有一天就沒那麼緊密，甚至就斷了。」兩人在拍攝時默契十足，精湛的演技也觸動現場所有人，李國毅分享：「我們會在鏡頭拍不到的時候，默默站在遠處給對方視線。」