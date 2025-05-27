小孟老師／5月27日星座運勢 雙子桃花旺、天蠍手握現金
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：掌握成功方法
感情：良好信用有助
財運：分散投資管理
水瓶幸運色：雪色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：支援激發信心
感情：桃花機會增多
財運：瞭解公司業績
雙子幸運色：蘋果綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：具備判斷決策
感情：尊重對方家庭
財運：擇優投資風險
天秤幸運色：椰褐色
貴人：雙子
小人：處女
【土象星座】
工作：溝通促進合作
感情：保持理智付出
財運：避免錯失趨勢
魔羯幸運色：暗紫色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：把握開拓市場
感情：分享生活喜悅
財運：關注資本市場
金牛幸運色：綠松石色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：調節心態應對
感情：善解人意好評
財運：加強投資效益
處女幸運色：粉撲桃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【水象星座】
工作：提高技能自信
感情：表達愛慕之情
財運：加強投資智慧
巨蟹幸運色：暗鮭紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：監控確保順利
感情：順其自然強運
財運：手握現金機會
天蠍幸運色：奶咖色
貴人：金牛
小人：射手
工作：認真提高品質
感情：珍惜彼此關係
財運：掌握公司訊息
雙魚幸運色：香檳黃色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：盡職盡責職位
感情：主動才有機會
財運：投資更有耐心
牡羊幸運色：白煙色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：學習汲取知識
感情：戀愛層次提升
財運：把握投資時機
獅子幸運色：灰土色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：推動促進發展
感情：互相理解對方
財運：加強行情調查
射手幸運色：品紅色
貴人：獅子
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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