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宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格

記者王靖淳／綜合報導

網紅宛宛兒平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，不過卻出現酸民在她的照片或影片底下留言評批她。為此，宛宛兒發文反擊了。

▲▼宛宛兒（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

▲宛宛兒會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

宛宛兒指出，不少人常在留言中針對她的外貌、言行進行批評，甚至波及家人，「說別人不好、很醜、三八，甚至更難聽，還扯到別人爸媽。」為此，她直言：「我自認不算超美，但也比那些留言人好看一百倍。」表達對酸民無理謾罵的不滿。

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宛宛兒也提到，她平時努力賺錢、孝順家人，「我會做對社會有貢獻的事，我也懂得孝順家人，我為了自己努力賺錢，服務好每個愛我的粉絲客人。」對於那些從未支持過她、卻愛在她照片或影片底下酸她的網友，她直言：「說來也挺可悲的。」

▲▼宛宛兒（圖／翻攝自Threads／wan_wan_720）

▲宛宛兒發文反擊酸民。（圖／翻攝自Threads／wan_wan_720）

面對酸民的惡評，宛宛兒喊話對方：「你們有空打字講別人沒才華、很醜、很沒素養⋯怎麼不想想自己又是什麼垃圾人，還很閒～敢這樣說別人，真的也有趣。不然那些愛罵我的人，真想看看你們看到我本人，還有沒有辦法噴出一口屁來。」

最後，宛宛兒以樂觀的口吻強調，「我覺得我超棒，我超好，不會被你們給影響。」不過她也坦言，自己偶爾也會想回應那些酸民，並直言對方既無貢獻又愛批評，「你們真的沒有什麼狗懶毛，有資格評論別人。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言，「妳超棒」、「做自己就好」、「不用理那些人。」

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