ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場

記者吳睿慈／桃園報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員j-hope首次展開世界巡演《Hope on the Stage Tour》24、25日來到台灣站，他連續兩天在林口體育館與逾萬名ARMY狂歡，用流利的英文自我介紹：「我是BTS的j-hope。」切換中文「大家好台北」、「尖叫聲」，全場萬名歌迷嗨翻，氣氛超炸。

▲▼ 直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

▲j-hope時隔6年半訪台。（圖／資料照／翻攝自防彈少年團臉書）

睽違6年半再度登台，j-hope退伍後首度展開巡演，全台ARMY都陷入瘋狂，24日迎接他的第一場專場。他穿著一身鮮紅色勁裝帥氣登台，帶來節奏感強烈的〈Arson〉，舞台魅力十足，全場跟著律動，搭配火焰特效，就連舞台效果都很絢爛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼ 直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場。（圖／讀者提供）

▲▼j-hope用英文對話，讚嘆粉絲的熱情，大喊「你們讓我今晚很興奮」。（圖／讀者提供）

▲▼j-hope用英文對話，讚嘆粉絲的熱情，大喊「你們讓我今晚很興奮」。（圖／讀者提供）

j-hope以流利的英文與歌迷對話，「What’up Taipei，你們今晚準備好要開趴了嗎？歡迎來到Hope on the Stage。」接著又切換成中文「大家好台北」、「尖叫聲」氣氛嗨炸，他特地學了「特區」，但又不太確定發音，最終換成英文，結果自己笑場，台上霸氣、台下呆萌的反差，引起陣陣尖叫。

▲▼ 直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

▲j-hope舞台魅力滿分，現場氣氛炸裂林口。（圖／資料照／翻攝自防彈少年團臉書）

場上萬名粉絲為他歡呼，j-hope熱情地說著：「你們讓我今晚很興奮！你們想看什麼，j-hope？」全場大聲吶喊他的名字，他開心地笑了幾聲，繼續炒熱氣氛：「你們準備好了嗎？那就開始吧！」帶來下一首歌曲，演唱會現場彷彿大型慶典。

分享給朋友：

追蹤我們：

【有合音天使！】2男合唱 #缺口 超美合音配大雨好有Feel

推薦閱讀

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

三峽車禍「現場拍片」被罵爆！胡文英認錯道歉了：本意是出於哀悼

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔懷孕遭嗆「單親媽媽可憐」　正面開嗆：雙親養出來比較懂事？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／蕭煌奇太猛啦！　世壯運柔道賽「直落二奪金牌」

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

林依晨懷孕7個月首露面！被拍素顏「0偽裝現蹤中山區餐廳」5大咖也在場

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲…友悲曝噩耗

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

14歲參加《星光》爆紅！　曾靜玟「對我來說像黑歷史」不敢回想

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

威力彩上看7.2億！4生肖「偏財運爆發」專家曝：下午這時段買最旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

j-hope, 防彈少年團

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 永野芽郁「拿不倫自嘲」言論被罵翻！笑稱遇記者要說：不知道～
  2. 直擊／j-hope話講一半神秘笑了！　重磅預告「BTS全員退伍」：會有好消息
  3. 58歲蔡秋鳳淡定一字馬　緊急澄清真的不是鼻腔共鳴
  4. 78歲翁無照衝撞8人…妻喊「台灣考駕照太難」　港星氣炸：我一次就過
  5. 幻藍小熊單曲入圍金曲獎！　成員全嗨翻：沒想到有機會
  6. 見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者
  7. 直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場
  8. 陸官方辦藝人稅務課「范丞丞名字被提」！　名單曝光衝上熱搜
  9. 白種元再爆霸凌施壓爭議！資深製作人怒控「經常咒罵工作人員」
  10. 張清芳小兒子畢業了！　母子3人合體…他近照曝光帥成這樣

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366