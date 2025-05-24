直擊／j-hope開唱炸裂林口！霸氣喊：你們讓我今晚很興奮　萬人擠爆現場

記者吳睿慈／桃園報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員j-hope首次展開世界巡演《Hope on the Stage Tour》24、25日來到台灣站，他連續兩天在林口體育館與逾萬名ARMY狂歡，用流利的英文自我介紹：「我是BTS的j-hope。」切換中文「大家好台北」、「尖叫聲」，全場萬名歌迷嗨翻，氣氛超炸。

▲j-hope時隔6年半訪台。（圖／資料照／翻攝自防彈少年團臉書）



睽違6年半再度登台，j-hope退伍後首度展開巡演，全台ARMY都陷入瘋狂，24日迎接他的第一場專場。他穿著一身鮮紅色勁裝帥氣登台，帶來節奏感強烈的〈Arson〉，舞台魅力十足，全場跟著律動，搭配火焰特效，就連舞台效果都很絢爛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼j-hope用英文對話，讚嘆粉絲的熱情，大喊「你們讓我今晚很興奮」。（圖／讀者提供）



j-hope以流利的英文與歌迷對話，「What’up Taipei，你們今晚準備好要開趴了嗎？歡迎來到Hope on the Stage。」接著又切換成中文「大家好台北」、「尖叫聲」氣氛嗨炸，他特地學了「特區」，但又不太確定發音，最終換成英文，結果自己笑場，台上霸氣、台下呆萌的反差，引起陣陣尖叫。

▲j-hope舞台魅力滿分，現場氣氛炸裂林口。（圖／資料照／翻攝自防彈少年團臉書）



場上萬名粉絲為他歡呼，j-hope熱情地說著：「你們讓我今晚很興奮！你們想看什麼，j-hope？」全場大聲吶喊他的名字，他開心地笑了幾聲，繼續炒熱氣氛：「你們準備好了嗎？那就開始吧！」帶來下一首歌曲，演唱會現場彷彿大型慶典。