小CALL端午節痛失親人！　婆婆痛風也發作暴瘦十公斤

記者葉文正／台北報導

女星小CALL時常在社群網站分享生活，近幾年斜槓Youtuber，創立頻道開箱房產建案及裝潢設計。近日在年代新聞《聚焦2.0》提到奶奶去年接受心臟微創手術一週後過世，因此端午節再也吃不到奶奶親手包的肉粽，為此感到難過孤單。除此之外，婆婆毛毛姐也曾飽受痛風折磨，暴瘦10公斤，主持人高文音特別到訪關心婆婆的身體狀況，並請她秀出製作「油蔥醬」的好手藝。

▲高文音(中)探望小CALL婆婆，首次公開油蔥醬獨家配方。（圖／年代提供）



小CALL奶奶在去年被診斷出心臟衰竭，身體常常水腫，經過多次討論後醫師建議她開刀治療，接受微創手術幾天後，腎臟開始衰竭，排出咖啡色尿液，需要接受洗腎，最終因器官衰竭於去年端午節時離開人世。小CALL也提到非常想念奶奶手工粽子的味道，每到佳節奶奶都會親手包肉粽，甚至曾在2019年一起直播分享包粽獨門技巧，今年將會是第一個沒有奶奶陪伴的端午節。現場林源泉中醫師提及患有心血管疾病的人會出現的特徵，介紹遇到急性昏厥時的急救妙招還魂穴，刺激穴道幫助意識清醒。

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▲小CALL談到奶奶在端午節離世。（圖／年代提供）



在錄影當天小CALL心疼表示她的婆婆毛毛姐五年前痛風發作，關節劇烈疼痛，尤其腿部特別嚴重，30秒的路程走了20分鐘。後來得知患有痛風者要避免含有普林成分的食物，所以婆婆不敢亂吃，一日三餐都只吃一個手掌大的白飯，因此暴瘦十公斤。後續搭配飲食控制，身體逐漸好轉。主持人高文音特別到家中關心小CALL婆婆的健康狀態，一見面兩人溫馨相擁，高文音關心毛毛姐復健狀況，毛毛姐表示：「復健的很好，現在不痛了。」她還向大家傳授製作「健康版」油蔥醬的秘訣，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。