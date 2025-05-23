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啦啦隊女神臉被抓出血痕　Yuri吐真心話：「最討厭李雅英！」

記者葉文正／台北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野2》邀請到「國民表妹」李雅英擔任韓籍外援，特別來賓則是沁沁、Gino、余祥銓及許明杰。在第一關卡「奪帽大戰」中，當Yuri賣力把富邦勇士啦啦隊女孩沁沁的帽子扯下來時，不慎抓到對方的臉，留下一條紅紅的印記。

▲沁沁臉慘被抓傷。（圖／東森超視提供）

▲沁沁臉慘被抓傷。（圖／東森超視提供）

如此兇猛的進攻被大家笑是「獵人頭公司」Yuri則是一臉擔心的上前查看並誠心道歉；不過這也讓張立東忍不住虧「最擔心的應該是林襄，因為她有一張200萬的臉」林襄一聽則立刻哭喊「我的臉~~！」瞬間笑翻全場。

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▲沁沁臉慘被抓傷。（圖／東森超視提供）

▲林襄(右起)李雅英與一粒跟林襄。（圖／東森超視提供）

在遊戲環節「靈魂拷問PK賽」中，張立東對上林襄，兩人從節目第一季合作至今，熟識程度自然不用多說，張立東也在遊戲中要求林襄說出「最欣賞馬傑森的三個地方」，只見林襄毫不猶豫的說出「游擊手表現很好、打擊越來越進步、他很高180公分」但這答案卻讓大家不滿意，她則遭懲罰冰水伺候！

▲沁沁臉慘被抓傷。（圖／東森超視提供）

▲林襄常被笑兩百萬的臉。（圖／東森超視提供）

值得一提的是，當Yuri對上余祥銓時，竟被問到「說出三個你最討厭的女藝人」，身為最爛遊戲王的Yuri反應突然變的飛快：「我討厭李雅英、一粒、林襄，因為太漂亮了，我最討厭！超討厭！我忌妒」這回答當然也讓全場人虧「太假了」、「根本瞎掰！」。

而分別為男團「K ONE」、「SpeXial」出身的Gino和明杰也參戰「靈魂拷問」，當被問到「說出台灣最沒實力的三個男團」，明杰欲言又止，最後只擠出「SpeXial！因為我們受訓時間不夠長！」這答案也慘遭冰水淋頭。《女孩好野2》比第一季多了更多的綜藝遊戲、美食探索，絕對是闔家觀賞好選擇，除了啦啦隊們的青春可愛外，綜藝笑果加成！《女孩好野2》於每週六晚間8點，請鎖定東森超視33頻道、官方YT頻道晚間10點播出！

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