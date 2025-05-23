男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

記者陳芊秀／綜合報導

演藝圈再爆男星婚變！資深媒體人呂文婉在節目透露，圈內有一位資深男星原本在妻子扶持下拚事業，近年轉往大陸發展活躍，但傳出私下勾搭年輕嫩妹網紅，被正宮妻子淨身出戶。

▲呂文婉爆料，某位資深男星原本活躍大陸，因勾搭嫩妹網紅被妻子趕出家門。（圖／翻攝自YouTube）

據呂文婉在節目《娛樂頭版頭》透露，該名資深男星「臨老入花叢」，在30年前就認識男星與妻子，當時以為另一半是公司助理或是經紀人，後來男星染桃色新聞，妻子因此出面，因此才得知兩人是夫妻。她描述妻子外型與男星並不登對，但是年輕時雙方宛如青梅竹馬，因為妻子曾不惜性命幫忙擋下意外，兩人感情一路發展直到進演藝圈都相當穩定。

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然而男星的演藝事業版圖轉往中國大陸，以直率敢言風格活躍當地，能見度很高。但是呂文婉從一位同樣在大陸發展的資深男星爆料，「某某人完蛋了，他已經被淨身出戶」。

▲男星原本與妻子相互扶持，在大陸走紅拚事業，但是外遇被妻子趕出家門。（圖／翻攝自YouTube）

呂文婉進一步說道，該位男星在社群平台勾搭上年輕嫩妹網紅，而且愛的非常熱烈，此事被妻子得知後相當氣憤，他因此被趕出家門淨身出戶。據了解雙方已經各分東西，但是沒有對外公開婚變，且該位男星近期常常在台灣出現。而媒體人認為消息來源出自另一位男星爆料，消息有一定的可信度。而上述「男星曾染桃色新聞」、「活躍大陸」、「近期返台」3線索引發外界聯想。

▲呂文婉透露，這位婚變男星最近常常在台灣出現。（圖／翻攝自YouTube）