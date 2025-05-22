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蔡淑臻、黃鐙輝新片《左撇子女孩》坎城奪雙獎！　導演哽咽「先用中文致詞」

記者蕭采薇／綜合報導

台法合製電影《左撇子女孩》入選「坎城影展」影評人週競賽，結果於21日晚間揭曉，該片獲得鼓勵優秀影片發行的「甘氏基金會獎」與會外獎「金鐵道獎」。合演的蔡淑臻、黃鐙輝雖然因為工作提前返台，仍開心共享喜悅，蔡淑臻感謝導演的信任，給她如此重要的角色，黃鐙輝則感性表示：「很榮幸能成為《左撇子女孩》的火種！」

▲《左撇子女孩》在坎城獲獎。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

▲《左撇子女孩》在坎城獲獎，導演鄒時擎（左）上台領獎時激動哽咽。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

《左撇子女孩》導演鄒時擎上台領獎時，除了致謝台灣外，看來酷酷的她，在台上還用中文先破冰，還解得獎緊張，並哽咽致詞。 導演鄒時擎在坎城影展期間，為了《左撇子女孩》馬不停蹄出席多場活動，上台領獎時先用中文打趣表示要先用中文致詞，隨即再以英文表示大會的翻譯人員很厲害，中文也許也難不倒翻譯，以幽默一下緩解得獎的緊張，引起現場觀眾笑聲。

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主演的新銳演員馬士媛也在台下大喊「we love you」支持回應導演。看起來酷酷的鄒時擎在感謝台灣各單位的支持時，終於忍不住在台上哽咽。會後她也補充表示得不得獎是其次，重要是讓台灣電影被全世界看見，她說：「能入選坎城影評人週就是莫大的榮幸，很高興與台灣的劇組一起慶祝，一起共襄盛舉，讓台灣電影被全世界看見，讓台灣被全世界看見。」

▲《左撇子女孩》在坎城獲獎。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

▲《左撇子女孩》（左起）林嫣、馬士媛、小8、夏騰宏。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司提供）

一同出席頒獎現場的還包括演員馬士媛、「小8」張允曦、夏騰宏、林嫣等人。她們在會後知道電影除了在影評人週競賽得獎外，也獲得會外賽「金鐵道獎」，小8表示剛知道得獎，還要先手機查看給獎精神，當知道這個獎是由觀眾投票選出時，開心表示讓坎城觀眾除了喜歡還看得懂，是非常驕傲的事。林嫣與夏騰宏也認為觀眾用票選表達直接反應，非常感謝支持，主演的馬士媛開心表示：「如果有觸動到觀眾每一份心的話，那就夠了，這是我們覺得最值得的一件事。」

▲《左撇子女孩》世界首映，蔡淑臻、馬士媛、葉子綺，以及共同合演的黃鐙輝、「小8」張允曦、夏騰宏及林嫣等在坎城影展亮相。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

▲《左撇子女孩》在坎城影展舉辦世界首映，主創和演員們開心在海邊合影。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

雖然因為工作已經返台工作的蔡淑臻、黃鐙輝不在現場，但一獲知《左撇子女孩》在坎城獲獎消息，仍開心共享喜悅。黃鐙輝感性地表示：「《左撇子女孩》是一道堅貞不屈的火炬，很榮幸能成為左撇子女孩的火種！」身為主演之一的蔡淑臻趁機謝謝導演，她說：「感謝導演和整個團隊的信任，將這個重要的角色交給我，」而她也感謝觀眾與評審們的認同，讓她在片中三母女的故事更有力量！

▲《左撇子女孩》世界首映，蔡淑臻、馬士媛、葉子綺，以及共同合演的黃鐙輝、「小8」張允曦、夏騰宏及林嫣等在坎城影展亮相。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

▲《左撇子女孩》在坎城影展舉辦世界首映，主創和演員們合影。（圖／左撇子女孩電影製作有限公司）

入圍坎城影展影評人週的《左撇子女孩》本次除獲得鼓勵優秀影片發行的「甘氏基金會獎」（Gan Foundation Award for Distribution）外，也獲得「金鐵道獎」（Grand/Petit Rail d'or）的最佳長片獎，該獎具有觀眾票選基礎，偏愛具有社會議題、社會寫實主題，雖是會外獎，但反應投票者民意支持。一次抱回雙獎，也讓電影備受關注，目前台灣有片商積極與法國代理商接洽發行事宜，導演鄒時擎期待電影能在今年年底與觀眾見面。

 

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