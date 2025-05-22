《玩什麼好呢》朴真珠、美珠宣布離開！　今錄最後一集

記者張筱涵／綜合報導

MBC人氣綜藝節目《玩什麼好呢》即將進行固定班底更動，成員朴昣奏（朴真珠）與李美珠確定離開，節目未來將由劉在錫、Haha（河東勳）、朱宇宰、李伊庚4人組成全新陣容。

▲朴昣奏和李美珠離開《玩什麼好呢》。（圖／翻攝自Instagram／hipkr_）



根據製作組說法，朴真珠與李美珠自年初起便與團隊進行多次協調與討論，最終決定於5月22日錄完最後一集後正式退出，兩人的最後畫面預計於5月31日播出，屆時也將透過節目向觀眾表達道別心聲。製作組表示：「我們是在共同考量未來活動後，做出了惋惜但支持的決定。衷心感謝兩人過去為節目帶來的光彩與貢獻。」

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李美珠於2021年8月加入節目，朴真珠則是在2022年9月成為正式成員。李美珠憑藉活潑、率真的個性作為最年輕成員，為節目注入正能量；而朴真珠則展現出不輸專業歌手的實力與豐富綜藝感，深受觀眾喜愛。隨著兩位女成員的離開，《玩什麼好呢？》將進行重組，由劉在錫、Haha、朱宇宰與李伊庚組成4人班底，製作組透露將以「4人4色」的個性與既有團隊默契，持續帶給觀眾嶄新的綜藝魅力。

▲《玩什麼好呢》未來將以4人制進行。（圖／翻攝自韓網）