滴妹「突換男生頭」被問聯絡方式！及腰長髮消失 女粉暈船：太帥了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber滴妹平常雖忙於經營飲料店，仍不時拍攝影片與粉絲分享生活。近日格外引起討論的是，通常以及腰長髮示人的她居然難得以男生頭入鏡，讓不少女網友眼睛為之一亮地說：「太帥了！」

▲滴妹突頂男生頭拍片。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）



滴妹20日在社群網站上傳一段影片，是她為了工作而戴上假髮的畫面，新髮型落在大約耳下的位置，瀏海偏短，微微分向兩側，既俐落又不失活潑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲滴妹為了工作戴假髮。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）



沒想到，滴妹為了工作嘗試的新髮型意外掀起不少好評，許多女粉絲紛紛留言直誇：「這造型比長髮更亮眼」、「變美少男了」、「我暈船了」、「短髮超適合」、「髮型太突然，有被帥到！」

▲滴妹原本留著及腰長髮。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）



滴妹隔天更上傳另一張頂著男生頭的全身照，只見她身穿米色毛衣，搭配水藍色襯衫和牛仔褲，格外凸顯新髮型的帥氣，她還開玩笑說：「昨天一直被問這個男生的聯絡方式，他還沒有IG啦，該叫他創帳號嗎？」

▲滴妹分享另一張頂著男生頭的帥照。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）