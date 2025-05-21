孟耿如被挖「1句預言離婚黃子佼」　昔婚禮遇疫情取消：老天在暗示

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼和女星孟耿如2020年登記結婚，不過男方在2023年捲入「#MeToo」風波，連帶影響孟耿如，日前全家出遊照更引發外界撻伐。今（21）日卻傳出兩人已悄悄簽字結束5年婚，過往孟耿如一句玩笑話，如今也被網友挖出來討論，被認為是神預言。

▲黃子佼、孟耿如被爆已簽字離婚。（圖／翻攝自Facebook）



黃子佼與孟耿如當年因為受到疫情影響，婚禮延期3次，最後連家宴都取消，最後決定不辦。當時孟耿如曾開玩笑地對黃子佼說道：「如果這次再沒辦成功，我真的要去辦離婚，老天應該是在給我一些暗示。」如今兩人傳出分開，這段對話也被不少人視為是孟耿如對婚姻的神預言，引發不小討論。

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▲黃子佼、孟耿如婚紗照。（圖／好朋友工作室提供）

事實上，黃子佼當年在面對婚禮、家宴接連碰上疫情攪局時，曾語帶無奈地表示：「老實說，真的該落幕了啦！打擾各位太久很抱歉。」他認為比起社會上的艱難情勢，家宴取消還算小事，「放心！決定後我們都很好，這幾年我們依然如佼似漆。」更喊話大家一起挺過防疫的非常時期。如今傳出5年婚姻結束，令人不勝唏噓。

▲黃子佼曾公開與孟耿如的對話截圖。（圖／翻攝自Facebook）