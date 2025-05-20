去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

圖文／鏡週刊

新生代女星李沐日前無預警透露已和交往4年的樂團主唱男友鄒序分手，不過分手時間點她說不清，最後想起來是「去年」，但據知情人士指出，李沐和《想見你》男星施柏宇去年底走得近，沒多久陷入熱戀，又是她捉摸不定，兩個多月就結束與施柏宇的短命戀。

▲李沐（左圖）談感情一向直接不隱瞞，上週宣布分手樂團主唱鄒序，但未提及和施柏宇（右圖）的短命戀情。（圖／鏡週刊）



李沐和台大電機系學霸鄒序交往4年，對方也是Quaranteen樂團主唱兼電吉他手，兩人交往期間曾分手過一次，但本月14日她出席髮品記者會，被問到男友一事，她委婉更正「是前男友」，順勢公開分手一事，自認分手原因很典型，「成長的節奏跟方向不太一樣」，但外界不知道的是，分手這大半年期間，李沐已經悄悄又結束一段關係。

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▲去年入圍金曲獎最佳新人的鄒序，對於被李沐要求分手，表示尊重。（台視提供／鏡週刊）

愛得忽冷忽熱 沒搞頭

李沐去年8月在訪問時才甜蜜談到男友鄒序，豈料沒多久就分手。據悉，她分手後不孤單，去年底就默默和施柏宇來電，施柏宇和程予希拍《夏日最後的祕密》相熟，而程予希是李沐的超級閨密，身邊好友指出，兩人打得火熱，幾乎天天約會，但沒多久，李沐忽冷忽熱的態度讓施柏宇頗受傷，因此很快無疾而終。

▲施柏宇（右一）和李沐的閨蜜程宇希（左三）去年合拍《夏日最後的祕密》。（圖／鏡週刊）。

李沐上週現身時說自己單身，本刊的確時常目擊她一個人遛狗，自和施柏宇試愛沒下文後，3月中旬也多次現身住家附近，一個人帶狗放風。

▲今年3月，本刊直擊李沐一個人出門遛狗。（圖／鏡週刊）

戀愛次數豐滿 不怕說

最尷尬的是，李沐和施柏宇濃情轉淡，兩人近期又為影集《微醺大飯店1980s》要在高雄拍戲，不知是否為避免尷尬，幾乎所有主要演員都在高雄long stay，唯獨李沐一個人南北奔波，並未在當地停留與眾人培養感情，她本人表示僅和演員聚餐一次。被問到為何不久待？她說：「台北有工作。」但又說自己目前並未軋戲，或許就是不想在南台灣多留。

▲李沐（右）和婁峻碩（左）是螢幕情侶，兩人也有私交。（圖／鏡週刊）

李沐從一出道就不避諱談論感情生活，剛入行時她表示自己談過4次戀愛，「我是個演員，不會覺得這些事情不能說，反而要多感受人生，只要不犯法就好了吧！」相當直率。不過這次二度與樂團主唱鄒序分手，她間接表示是自己提出，而對方尊重她的選擇，並未挽回。

對於和鄒序有沒有機會復合？李沐一臉肯定地說：「這次是真的分手，心裡有直覺，我確定。」表示和平分手，兩人還是很好的朋友，「畢竟在一起滿久，很難再遇到一個這麼互相了解的人。」

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