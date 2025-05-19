接檔《墨雨雲間》！丁禹兮霸總被誇地獄系 　一聽封號呆萌反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

中視晚間八點檔熱播《墨雨雲間》劇情邁入精采結局，上週五4歲以上收視開出1，居當日所有頻道節目收視排行第8名。明（20）日起該時段將接檔由丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝甜寵劇《長樂曲》。

▲《長樂曲》由丁禹兮、鄧恩熙主演。（圖／中視提供）

《長樂曲》男主角丁禹兮有著濃眉大眼，憑藉《傳聞中的陳芊芊》、《春閨夢裡人》等劇成為流量小生，這次飾演外冷內熱的沈大閣領，行事狠辣人稱白無常，被網友稱為「地獄系男主」，他坦言第一次聽到這稱號，以為是自己把角色演得太陰沉，所以網友希望他下地獄，聽了解釋才知道是劇中被指為「白無常」，加上角色還夾帶復仇暗黑的一面。

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劇中，丁禹兮的眼神確實會勾人，即使臉上帶著冷峻，但眼神卻流露熊熊烈火，尤其對女主角展現霸總式的強制愛，魅力十足，讓網友不禁讚美他的演技「絲滑又精準」、「丁禹兮是天選沈渡」。

▲《長樂曲》由丁禹兮、鄧恩熙主演。（圖／中視提供）



丁禹兮在《長樂曲》騎馬、武劍樣樣來，為戲下足功夫，希望讓觀眾看到他不同以往的角色詮釋，他接受專訪時被問到「在演藝道路上是否有一個榜樣」，提及藝能圈前輩張曼玉，覺得對方在每個角色的跨度都很大，讓自己幻想過是否十年時間能達到那般程度。

不僅如此，丁禹兮也坦言受訪當下覺得自己不可能，但他覺得演員就是會有一點野心，還以高山的狀態比喻，能讓自己仰望並試圖去接近，但真的要到達和企及說起來是有一絲癡心妄想，但至少是向好的目標去努力，言談間展現積極正向的心態。

▲《長樂曲》由丁禹兮、鄧恩熙主演。（圖／中視提供）



而《長樂曲》女主角鄧恩熙飾演刑部小書吏顏幸，有一身辦案好本領，因家中三姐逃婚，她代替出嫁成為沈府夫人，與沈渡展開先婚後愛的同居生活，並攜手偵破懸案、揭開驚天陰謀。

拍攝時，鄧恩熙其實還未滿20歲，為戲有許多第一次的嘗試，演起來壓力很大，劇中她是辦案高手，所以整理劇本時，她特別把每一個案件都記清楚，為的就是講起台詞又溜又順，就連下戲後，她也不斷滾詞，這敬業的精神看在丁禹兮眼裡覺得鄧恩熙真不錯。

鄧恩熙也覺得自己和劇中角色顏幸有點像，做起事來認真投入，也會有很多自己的小想法，有網友看了她的演出，直呼她是寶藏女孩。由丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇《長樂曲》明（20）日起週一至週五晚間8點在中視播出。