肖戰《藏海傳》首播收視創紀錄！　劇情被讚媲美《瑯琊榜》等級

記者劉宛欣／綜合報導

由中國大陸頂流男神肖戰主演的權謀復仇古裝劇《藏海傳》，18日迎來首播，未播先轟動的高人氣瞬間引爆收視熱潮。根據數據顯示，首日播出即創下收視高峰，最高達2，刷新近3年來黃金時段古裝劇的首播紀錄，在優酷上更突破8000熱度值，登頂收視榜冠軍。

▲《藏海傳》首播創高收視。（圖／Disney 提供）

《藏海傳》由《甄嬛傳》導演鄭曉龍擔任總導演，攜手導演曹譯文聯合打造，肖戰與張婧儀共同主演。劇情講述大雍國欽天監監正之子「稚奴」，在經歷滅門之禍後，時隔十年化名「藏海」重返京城謀劃復仇。肖戰飾演的藏海在劇中首集便以風水師身分主動入局，成功引起仇人注意，為後續復仇鋪路，吊足觀眾胃口。

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▲《藏海傳》由肖戰主演。（圖／Disney 提供）

除了緊湊的劇情，觀眾也對《藏海傳》的質感表示驚艷，大讚是電影等級，且沒有濾鏡過重的問題，有觀眾甚至拿來與胡歌代表作《瑯琊榜》比較。此外，肖戰演技也獲得讚賞，台詞功力與眼神、表情演技都大幅進步，飾演肖戰母親的陳妍希也發文寫下，她表示：「已經是一位沉穩且具爆發力的男演員了。」給予相當高的評價。

▲陳妍希飾演肖戰母親。（圖／Disney 提供）