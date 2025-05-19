樂天新MC中空露腿「被爸罵丟臉」！離家2年後…他搶要簽名球：3顆籃籃的

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱是樂天桃猿球團的新MC，近日難得公開談及幼時創傷。原來她3歲時目睹媽媽在工廠發生意外過世，那一幕至今仍無法抹去，加上事發原因和她有關，也因此讓她長年揹負著沉重的自責與愧疚。

▲巫苡萱近日難得公開談及幼時創傷。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



「我有一次跟我爸吵架的時候，我就有說要是沒有我的話，可能我媽媽就不會走了。」這段話道出她從小對父親、哥哥姊姊心懷愧疚，「因為如果沒有發生這樣的事情，其實他們是可以在很健全的家庭長大。」

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▲巫苡萱一直覺得很虧欠家人。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



失去母親後的生活，巫苡萱的頭髮再也沒有人幫忙綁，「我小時候都看人家上學穿小公主蕾絲的衣服，頭髮都會綁公主頭、小蝴蝶結，我沒有，我永遠穿哥哥姐姐的舊衣服，也沒有漂亮的髮飾。」

成年後的巫苡萱一開始選擇當Showgirl，卻也因此與父親關係一度緊張，常被唸為何不找有穩定收入的工作，爸爸後來聽到同事說「妳女兒怎麼穿這樣不三不四，露肚子又露腿」才真的大動肝火、回家罵她「妳讓我真的很丟臉」，她一氣之下就離家出走長達兩年。

▲巫苡萱被爸爸罵完後一度離家兩年。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



不過，隨著巫苡萱加入啦啦隊，父親也開始關注她的表現，甚至親自到場支持，「他還跟我講說可不可以給我妳的簽名球？籃籃的我也要3顆」，她直言爸爸真的很愛看籃籃的演出。

▲巫苡萱爆料爸爸很愛籃籃。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



但最溫馨的是，爸爸當天還悄悄現身攝影棚給巫苡萱一個驚喜，並且感性地說：「爸爸在這邊跟妳說一聲抱歉，因為在36年前爸爸沒有把妳媽媽照顧好，讓妳失去了媽媽，在成長的之中有一些美中不足的地方，爸爸就跟妳道歉。」錄影過程有哭有笑，父女倆也一起分擔了過去的傷痛。

▲爸爸的驚喜現身讓巫苡萱落淚。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）