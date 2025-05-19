曹格突化身E咖狂熱開唱！　「直接跳下台衝觀眾席」零距離寵粉

▲曹格日前赴澳門開唱。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

曹格17日舉辦《CRAZY FOR LIVE》澳門演唱會，巡迴演出從家鄉馬來西亞開始，前往澳洲、美國之後再次唱回澳門舉辦第10場演出，但他在開唱前其實超緊張，沒想到全場歌迷的熱情尖叫聲，瞬間將他的緊張融化，讓曹格內斂的I人性格秒變E人，甚至一度跳下舞台衝進觀眾席，與粉絲拍照合影，毫無距離感，完全寵粉到底，而曹格也心繫著許久不見的台灣歌迷，期許能盡快跟粉絲見面。

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▲▼曹格一度跳下舞台衝進觀眾席和粉絲近距離互動。（圖／滾石唱片提供）



曹格更演唱為澳門歌迷準備的粵語經典〈追〉、〈男人KTV〉，以及自己最經典的創作〈背叛〉，瞬間又將演唱會變身一間大型KTV包廂，當大家還意猶未盡時，壓軸送上搖滾經典〈海闊天空〉，點燃全場最後一波高潮，他甚至動情地提起一隻曾經在最低谷時期遇到的流浪貓，是那個小生命，喚醒了他對生活的希望。而真正讓他堅持下去的，是一路不離不棄的歌迷，也向全場澳門歌迷喊話，約定好下次再見。

曹格這次特別演唱許多經典歌曲，包括張震嶽〈愛我別走〉、王菲〈我願意〉、Beyond〈海闊天空〉以及張國榮的〈追〉，他坦言現今有看到很多歌手都在翻唱其他歌曲，但他並不會特別選擇高流量的歌曲，「疫情的時候大家都很封閉，坦白說我的狀態、心情也並不好，但很感謝這些歌，無論是華語、粵語，都是我情有獨鍾的歌曲。」更表示幾乎每天都在聽這些歌曲，陪伴他度過心情最低潮的時候，如今他也希望能透過這些歌曲，傳遞自己當初心中的感動。

同時，曹格也念念不忘台灣的歌迷，距離上一張在2019年發行的專輯《曹小格 Super Junior》，如今已經相隔6年，他也打包票承諾今年一定會有全新作品跟大家見面，關於演出部分也在計畫當中，「今年一定會有新歌，也有一些演出的計畫，請大家拭目以待。」

