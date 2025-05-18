鹿晗、關曉彤又一分手線索！新歌哀唱「分開都不提」歌詞洩心聲

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星鹿晗與女星關曉彤自2017年宣布戀情以來，感情狀況一直備受關注，然而，近期兩人頻頻傳出情變，卻始終未出面回應，不少人認為兩人分手可信度越來越高。最近又有一線索引發熱議，鹿晗近日與音樂人YoungCaptain合作推出新歌，歌詞的意境讓人有諸多聯想。

▲鹿晗、關曉彤疑似分手的線索又加一。（圖／翻攝自鹿晗、關曉彤微博）

鹿晗與YoungCaptain一起推出的新歌〈一天〉，他也參與了詞曲創作，歌詞包含「我們默契得就連分開都閉口不提」、「讓我回到你身邊」、「還有多少時間在眼前」等，講述了與戀人分離的哀傷心聲，讓外界猜測歌詞中所提到的，就是鹿晗本人的情感經歷，進一步加深了分手傳聞的可信度。

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▲鹿晗的新歌歌詞引發聯想。（圖／翻攝自鹿晗微博）

4月20日是鹿晗的35歲生日，粉絲原本期待關曉彤會如往年般發文祝賀，但她卻保持了沉默，事實上早在去年情人節，兩人就未公開互動，隨後鹿晗還刪除了宣傳關曉彤新劇《小巷人家》的貼文，11月的音樂節上，也未見關曉彤到場支持。種種跡象令外界懷疑兩人感情已生變。此外，鹿晗曾因直播中情緒失控而引發爭議，也有不少人猜測是因感情問題導致失態。