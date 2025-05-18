記者吳睿慈／綜合報導

54歲的南韓女星高賢廷曾演出《假面女郎》、《善德女王》等多部影視作品，並曾獲百想藝術大賞最高榮譽「大獎」肯定。她2024年曾透過公司證實健康惡化，歷經大手術救命，近期都在養病中，18日在社群平台分享近照，看起來氣色很好、健康恢復得不錯，尤其是她零變裝，現身於咖啡廳與書店享受個人時光，馬上就被認出真實身份掀起熱議。

▲高賢廷沒戴帽子、口罩出沒咖啡廳與書店。（圖／翻攝自高賢廷IG）



高賢廷18日在社群平台發文，「好久沒想說出來走走散步，結果下雨了，就用一杯溫暖的紅柚茶來安撫一下」，並附上了多張照片，她趁著閒暇時間造訪一家咖啡廳和書店，穿著藍色連帽拉鍊外套、配上半襪和運動鞋，並秀出172公分的名模大長腿，展現出輕鬆的休閒風格。

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▲高賢廷身高比例完美、打扮又很年輕，引起一陣關注。（圖／翻攝自高賢廷IG）

特別的是，高賢廷外出並未戴口罩或帽子變裝，粉絲看去紛紛熱烈留言「不管什麼時候看都是女神」、「這真的是童顏嗎」、「以為是20多歲的人」、「穿搭太帥了」、「這種身材比例誰看了都知道是高賢廷吧」，但也有人擔心表示「看起來太瘦了讓人擔心」、「一定要好好吃飯」、「希望你保重身體」。

▲高賢廷閒暇時的日常曝光。（圖／翻攝自高賢廷IG）



事實上，高賢廷在2024年底因健康問題接受手術治療，因此瘦了不少引發粉絲關心。而她也在1月中旬宣布回歸SBS新的週末連續劇《螳螂》的拍攝現場，並表示：「今後我會安全地專注於演技回報大家的支持。」親自報平安，喊話粉絲不要太擔心。