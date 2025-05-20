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專訪／兒子想當演員！李李仁一聽「秒拒絕」原因曝光　陶晶瑩也知

記者黃庠棻／專訪

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》將在6月8日首播，故事由周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）串起，三人從學生時期便是感情最要好的閨蜜。其中，鍾欣凌與李李仁也在本劇詮釋「初戀再相遇」的過程，近期兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲李李仁分享拍攝台劇《拜六禮拜》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

談及接演《拜六禮拜》的契機，李李仁坦言是因為導演杜政哲，兩人連續合作了電影《迷失安狄》、熱播台劇《華燈初上》，私下建立深厚交情，後來對方送上本劇劇本，他看了女主角集結了鍾欣凌、丁寧、孫淑媚，加上劇本溫暖又舒服，一下就決定接演，肯定地直呼「勢必得做」。

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▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》主軸圍繞在鍾欣凌、丁寧、孫淑媚。（圖／華視、公視台語台提供）

在拍攝過程中，杜政哲導演相當信任李李仁與鍾欣凌，給兩人很大的臨場發揮空間，李李仁笑說「只要導演沒喊卡，我們就亂演」，還回憶當時拍戲時，剛好女方主演的影集《影后》熱播中，他拍到一半靈機一動，對著鍾欣凌調侃「好啦！妳影后」，雙方對戲火花十足。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁在《拜六禮拜》飾演高中初戀。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，李李仁被問到拍攝《拜六禮拜》最困難的地方時，思索了一下坦言「沒有」，原來是劇情太過日常，他在演戲的時候就像在生活一樣，該劇在彰化取景，他還會親自開車下去，到附近的植物園買樹，訪問期間大方放閃妻子陶晶瑩，透露家中的櫻花樹死掉，才會在拍攝空檔去找尋植物，不過找了還沒買，因為「也要老婆喜歡才能買」。

▲▼陶晶瑩送地瓜片給李李仁當結婚18年禮物。（圖／翻攝自Facebook／李李仁）

▲李李仁在採訪中放閃老婆陶晶瑩。（圖／翻攝自Facebook／李李仁）

在《拜六禮拜》中，李李仁飾演鍾欣凌的高中初戀情人，他畢業後離開家鄉北上發展，成為一名事業有成的CEO，當工作爬到高峰之時，他卻回到家鄉入住汽車旅館，背後隱藏著不為人知的秘密，也正因為入住汽車旅館，在因緣際會下與女方重逢。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁在《拜六禮拜》飾演高中初戀。（圖／記者周宸亘攝）

劇情一開頭，李李仁有不少「想不開」的情節，被問到是否有解救過周遭陷入低潮的親友，他坦言「比較少」，但強調「如果心情不好，一定要找一個宣洩的出口」；鍾欣凌則表示，曾有過一次類似經驗，朋友突然感嘆「人生好像就這樣子」，讓她心裡警鈴大響，跟其他朋友趕緊獻上關心，最後才發現低潮的朋友只是喝醉，並沒有「想不開」，才讓她鬆了一口氣。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李李仁在《拜六禮拜》有著不可告人的秘密。（圖／華視、公視台語台提供）

李李仁與鍾欣凌也各自分享了宣洩情緒的方式，李李仁一秒就想到紓壓方式，就是「擼狗」，有的時候也會邊摸愛犬邊哭，來釋放心中的壓力，另外愛打高爾夫球的他，也會靠著運動來舒壓；鍾欣凌則笑說「吃東西」，再來就是哭一哭，也會比較好睡。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-鍾欣凌、李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲鍾欣凌、李李仁分享各自紓解壓力的方法。（圖／記者周宸亘攝）

在片中，李李仁事業成功的背後隱藏著不為人知的秘密，被問及人生說過最大的謊言，他笑說「大概就是騙小孩世界上有聖誕老人吧」，坦言從女兒、兒子還小的時候就有習慣準備聖誕禮物，大概成功騙了七、八年，當時他還會半夜藏禮物，看著孩子們對著天空感謝聖誕老公公時，讓他忍不住寵溺地說道「真的很可愛」。

▲李李仁得獎時，陶晶瑩正在遛狗撿大便。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲李李仁談及兒女。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

除了有秘密之外，李李仁戲裡與女兒分隔兩地，正好戲外他也與女兒荳荳、兒子小龍分開生活，小孩們分別在美國、新加坡求學，他感慨地表示「到現在還是不習慣，這種感覺不會習慣，每次分離都不習慣」，罕見流露感性、柔軟的一面。

▲李李仁送妻女出國又哭了。（圖／翻攝自臉書／李李仁）

▲李李仁談及兒女。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

事實上，李李仁在拍攝《拜六禮拜》時，女兒荳荳剛好放假，陪了他到現場拍攝過幾次，他甚至還想邀約女兒客串出演，雖然計畫最後沒有成功，但女兒到片場看著他工作，也跟鍾欣凌、孫淑媚聊得非常熱絡，尤其跟孫淑媚講到音樂話題就相當興奮。

▲陶晶瑩。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

▲李李仁談及兒女。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

講到女兒荳荳，李李仁透露小孩目前有在創作音樂，他和老婆都抱持著支持的態度，不過夫妻倆沒有刻意想讓小孩進入演藝圈，一致認為「現在先好好讀書，以後怎麼樣以後再說」。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲李李仁在專訪中談及兒女。（圖／記者周宸亘攝）

除了荳荳之外，李李仁爆料有次詢問兒子小龍未來想做什麼，沒想到對方說「想跟爸爸一樣當演員」，馬上被他一口回絕，因為他認為兒子伶牙俐齒、很會說話，如果要進演藝圈「要跟媽媽一樣，當主持人」，一家人的互動相當可愛。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲李李仁在專訪中談及兒女。（圖／記者周宸亘攝）

最後，李李仁出道演藝圈多年，演過各種角色，被問到未來想要挑戰哪種類型的作品，愛打球的他毫不猶豫地說道「想演高爾夫球選手」，他進一步解釋，近期自己演了各式各樣的爸爸，接下來「想演屬於自己的，不想再演別人爸爸」，更加碼表示希望演更多警匪片，笑說「趁還能動、能打，什麼都可以」。

▲▼台劇《拜六禮拜》專訪-李李仁。（圖／記者周宸亘攝）

▲李李仁未來想要挑戰「演高爾夫球選手」。（圖／記者周宸亘攝）

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拜六禮拜, 鍾欣凌, 丁寧, 孫淑媚, 李李仁

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