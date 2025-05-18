汪小菲婚禮當天！遭爆馬筱梅「小王房仲」發文了　留曖昧8字惹熱議

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）於2024年5月登記結婚後，17日終於補辦婚禮，而在婚禮前馬筱梅負面傳聞不斷，先是遭前夫爆料婚內出軌，被指控的小王是一名房仲，在她結婚當天，房仲男也發聲了。

為兩人的婚姻關係畫下完整句點。這場婚禮雖僅開放親友參加，但仍受到各界高度關注。值得注意的是，就在新人沉浸在婚禮喜悅之際，一段複雜的情感糾葛再度引發討論。馬筱梅先前曾遭前夫爆料婚內出軌，其中一名被指控的對象為房地產仲介人員，此事在當時掀起軒然大波。

▲汪小菲與現任妻子馬筱梅婚紗照。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在汪小菲與馬筱梅婚禮圓滿落幕之際，房仲男同一天在個人社群發了一則耐人尋味的貼文，照片背景是一間餐廳，旁邊寫著「生日快樂，新婚快樂」8個字，在網路上引發熱議，馬筱梅與汪小菲皆未對此事做出回應。

▲遭爆是馬筱梅小王的房仲男發文。（圖／翻攝自IG）



馬筱梅遭前夫指控在前段婚姻期間，與多名男子有不正當關係，其中最受矚目的是一名房仲業者，前夫披露了諸多細節，包括多次被目睹帶男人回家、鄰居投訴她深夜叫床聲太大等等，面對這些指控，馬筱梅曾情緒激動地回應：「拜託請不要逼死我」、「你們這些人到底想要什麼？」而被指為「小王」的房仲男當時也發文回應：「吃瓜吃到自己的，也是種蠻特別的經驗。」但對於相關傳言既未否認也未承認。