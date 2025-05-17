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專訪／吳卓源破相「臉上帶傷」現身！　爆風波閉關一年：我只能控制自己

記者蕭采薇／專訪

女星吳卓源去年在拍攝電影《搜查瑠公圳》期間，與朱軒洋合作爆出緋聞，造成後續一連串感情風波。她近日接受《ETtoday星光雲》專訪，臉上帶著傷現身，透露這一年多來選擇淡出社群，不看網友評論，「我覺得我沒有辦法控制別人，但是我可以控制的是我自己。」

▲▼《搜查瑠公圳》專訪-吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳卓源為《搜查瑠公圳》難得現身受訪，沒想到臉卻被愛貓抓傷。（圖／記者周宸亘攝）

吳卓源坦言，事件過後她閉關休息，也積極尋找內心平靜，日子過得還算充實。如今電影要上映，她其實心情還算期待，「很久沒有看到大家了，去年我們大家都努力為這電影努力。」受訪當天她臉上帶傷，吳卓源笑說，是被家裡的貓抓傷，雖然因此破相，但愛貓陪她度過這段時日，是她重要的心靈支柱。

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不過她也表示，就算電影上映，也不太會去看社群上的相關評價，「我會請公司跟我講，所以不太會直接接收到，現在我比較不太想要常常在線上，我覺得就是正常生活中，我還有很多事情，希望可以去做跟努力學習。」盡量讓自己不要接觸網路上的言論。

▲▼《搜查瑠公圳》專訪-吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳卓源在《搜查瑠公圳》殺青後，也閉關休息了一年。（圖／記者周宸亘攝）

她在《搜查瑠公圳》飾演60年代為挖掘真相的社會記者，事實上吳卓源原本連閱讀中文都有些困難，但劇本讓她深受吸引，「我可以很順的，一直想要翻下去，一直想要讀完。」因此決定接下女主角的重責大任。

▲▼《搜查瑠公圳》專訪-吳卓源、李雪。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》李雪（左）情義相挺，陪伴吳卓源（右）受訪面對媒體。（圖／記者周宸亘攝）

歌手出身的她，也靠著聽音樂入戲。吳卓源說：「我那段時間滿常聽鄧麗君的歌，小時候我媽媽也很喜歡。」而電影公司怕模糊焦點，也擔心吳卓源會招架不住，特地請同片女星李雪陪同受訪，舞蹈專長出身李雪，會在片場跳舞逗吳卓源開心，替她緩解緊張情緒。李雪笑說：「我第一次在片場見到Julia就唱她的歌，還唱錯歌詞，超糗。」《搜查瑠公圳》將於5月22日上映。

 

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吳卓源, 搜查瑠公圳, 李雪, 朱軒洋

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