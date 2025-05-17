3年前來台裝失憶！泰星「高雄開唱」公告全用簡體字　台粉怒轟：完全不尊重

記者蕭采薇／台北報導

泰星NuNew（林景雲）因演出BL劇《甜心派》，收穫高人氣。經紀公司DMD Music於16日宣布，將於6月21日在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會，但明明辦在台灣的演唱會，公告卻通篇使用簡體中文，引爆台灣粉絲怒火，直批完全不尊重人，發起抵制購票活動。

▲泰星NuNew（林景雲）宣布將於6月在高雄開唱。（圖／翻攝自Facebook／DMD MUSIC TH）

事實上，三年前Zee和NuNew的「海景CP」來台舉辦粉絲見面會時，就已經有不少怨聲載道。從極為簡陋的現場佈置，到明明NuNew是中泰混血還唸了中文系，整場演出卻「裝失憶」彷彿聽不懂中文，事後也完全沒把台灣行照片放上社群，沒有誠意的互動還在粉絲圈被譏諷，人家是「天花板」，該活動卻慘烈有如「泰星見面會地下室」。

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粉絲指出，經紀公司DMD親中不是一天兩天的事，但這回NuNew將首度在台灣舉辦大型個唱，卻被吃豆腐形容為「巡演中國首站」，公告也是全使用簡體中文，讓身為「民主聖地」的高雄人不能忍，狂刷國旗並怒嗆：「高雄人看不懂簡體字！」

▲泰星NuNew宣布在高雄開唱，公告卻通篇使用簡體中文。（圖／翻攝自Facebook／DMD MUSIC TH）

進來泰星來台爭議不只一起，包括泰百天花板「Ling&Orm」即將來台舉辦見面會，卻被踢爆活動主辦「超奇娛樂」疑似有中資疑慮，甚至被立委黃捷提出質詢，更指出有粉絲在小紅書上教學「輕鬆入台」辦法。對此，陸委會主委邱垂正也警告：「切勿以身試法，不要挑戰台灣入境制度。」