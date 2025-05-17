陸女星帶女兒赴英王室宴會！與王后卡蜜拉歡談　網挖出真相挨酸

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名主持人李湘近日曬出一組與女兒王詩齡一同出席英國王室宴會的畫面，照片中，母女倆盛裝出席，李湘一身鑽石禮服閃耀全場，王詩齡也穿著高訂禮服搭配全套珠寶首飾，盡顯貴氣。不過此舉卻引發網友兩極反應，有人稱讚氣場全開，也有人直言「太刻意巴結外國王室」。

▲李湘帶女兒見英國王后卡蜜拉。（圖／翻攝自李湘微博）

李湘當天身穿香檳色水鑽長裙，搭配鑽石項鍊與巨大鴿子蛋戒指，猶如「行走的珠寶櫃」，王詩齡則身著鵝黃色泡泡袖禮服，蓬鬆捲髮搭配閃亮飾品，整體造型非常搶眼。不過也有網友忍不住調侃王詩齡的造型顯胖，或認為母女造型過於高調。

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▲王后卡蜜拉也與王詩齡交談。（圖／翻攝自李湘微博）

李湘還分享了與英國王后卡蜜拉交談的片段，臉上笑容燦爛，甚至錄下英王查理三世發表講話的影片，不過，網路上也隨即有網友挖出該場活動其實是對外開放，只要繳費就可以參加，因此被酸「花錢就能進，跟王室合影也沒多稀奇」。甚至有留言嘲諷「在別人眼裡只是笑話」、「家裡有錢沒地方花」。

▲李湘前往英王室活動現場。（圖／翻攝自李湘微博）

王詩齡目前正在英國留學，今年3月李湘曾赴倫敦探望女兒，母女倆在街頭大肆採購，王詩齡頭戴價值約新台幣3000元的名牌髮夾，餐桌上則是鋪滿黑松露的砂鍋飯，從配件到穿搭皆是名牌加持。王詩齡也在社群發文「媽媽來倫敦的日子，每天都是好心情」，展現出日常的富麗生活。