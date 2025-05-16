曾國城捲風波首露面！慘丟工作認「有陰影」　吐心聲：講話容易被扭曲

記者孟育民／台北報導

曾國城日前因為評論黃子佼遭炎上，除了丟失公視《一字千金》主持棒，生技品牌也宣布終止合作，損失不少。他今（16日）風波後首露面高爾夫球活動，坦言對於回答問題有陰影，不願意多談論別人的是非，深怕又說錯話，「我講話容易被扭曲，不要再害我了，我當時以為是純分享⋯。」說到一半就被旁人打斷，勸他別再多言。

▲曾國城出席Tee Time室內高爾夫球俱樂部開幕。（圖／記者林敬旻攝）

而吳姍儒接下他的《一字千金》，他並無其他看法：「我還沒看，不知道，很難說，不知道她對中文的喜好，還有她表現的方式。」被問到接下來有無新的節目、代言？他坦言想先休息一下。至於，先前爆出他疑似對《天才衝衝衝》女主持人Albee（范乙霏）伸出鹹豬手，雖然女方事後駁斥謠言，仍掀起討論，曾國城今則回應：「太久...不曉得，可能有誤會。」

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▲曾國城今天回答問題小心謹慎。（圖／記者林敬旻攝）



演藝圈爆出閃兵風波，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，曾國城坦言看到新聞有點意外，「我不知道這些人是什麼原因，而且現在別人的問題在記者會...。」曾國城和陳大天合作的舞台劇《莎姆雷特》下禮拜將演出，製作單位今表示「還在研討中」，他說不清楚演出後續，不過誇讚對方演技很好，但私下並無和他聊過當兵話題，直呼：「（他在這波名單）我有點小意外。」





▲曾國城表示自己在花蓮當了1年10個月的兵，也因此愛上花蓮。（圖／記者林敬旻攝）



此外，知名主廚詹姆士日前爆出「空手套白狼」，製作人王鈞與妻子、資深經紀人丘秀珠指控借錢未還、私接工作違約，求償至少2584萬。好友曾國城表示：「 不能關心，他們兩個人都是我的好朋友，別人的事越少介入越好。」