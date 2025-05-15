金曲入圍橫掃6獎項成黑馬！　準台語歌后李竺芯親曝心聲

記者蔡琛儀／台北報導

歌手李竺芯去年推出專輯《Suí 水》，於昨日金曲獎公佈入圍六項，包括最佳作詞人奬、最佳台語女歌手奬、最佳台語專輯奬、最佳專輯製作人奬（與鍾興民）、年度歌曲奬、年度專輯獎。李竺芯開心分享入圍感言：「這張專輯叫作《Suí水》，感謝評審六項肯定，水水水水水水，爸媽！恁尻川黏大腿的查某囝佇遮啦！」

▲李竺芯在本屆金曲獎入圍六項。（圖／美國棉提供）

這次入圍六項，李竺芯第一時間大叫，立刻開心和爸媽與恩師鍾興民分享喜悅，也很期待這次與金曲如此靠近，在金曲獎上能有好的成績來謝謝每位相信與支持她的人。她坦言與鍾興民合作過程中，最大的挑戰是突破自己長年累積的唱腔慣性：「但我是個情緒再多，也會咬牙完成的人，從來沒想過要放棄。」

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此外，她近日也受邀擔任服飾品牌永續推廣大使並出席服裝秀，整場服裝秀都以李竺芯專輯的歌曲作為串接，她最後也現場演唱專輯同名歌曲〈水〉，笑稱這真是個很棒的經驗。對於外界稱她為「台語文化的守護者」，她直說不敢當，並直言：「我創作台語歌只是單純覺得台語還可以有很多好玩的方式呈現。沒想到這種輕鬆的創作態度，反而吸引到許多不會說台語的聽眾願意主動學習。」

▲李竺芯頗受江蕙啟發。（圖／美國棉提供）

她也坦言，深受近期復出的台語天后江蕙的演出啟發：「她的現身早已超越音樂，像是以生命本身示範何謂活得淋漓盡致。我也希望我的作品能分享這樣的純粹狀態。」