Energy體力猛如阿湯哥！挑戰爬上101頂樓跳16蹲　出道23年照樣殺：怎麼能輸

記者蕭采薇／台北報導

男團Energy成員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉，「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的年度動作鉅片《不可能的任務：最終清算》站台，15日現身首映會。五人先前挑戰爬樓梯上101並在頂樓跳16蹲，展現出有如阿湯哥般，歷久不衰的體力。

▲Energy出席《不可能的任務：最終清算》台北首映會。（圖／記者黃克翔攝）

《不可能的任務》電影系列從1996年至今已29年，Energy自2002年成軍至今也已滿23年，成員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉依舊活力滿滿，被主持人張兆志打趣問及如何跟阿湯哥一樣「保鮮」，更笑虧牛奶應該已經變成「保久乳」。

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牛奶直說保養秘訣就是「多運動、多挑戰自己，因為《不可能的任務》只有阿湯哥可以超越阿湯哥。」阿弟立刻接著說：「所以只有Energy可以超越Energy！」至於先前挑戰101高樓的拍攝經驗，Energy笑稱當時畫面只有短短兩分鐘，坤達直說：「不知道有沒有拍到，所以我們只能一直蹲著！」

▲Energy先前挑戰爬樓梯上101並在頂樓跳16蹲。（圖／記者黃克翔攝）

不過才爆出五人當年皆不用當兵的爭議，活動現場僅安排主持人張兆志訪問，並無媒體提問環節。牛奶分享看到上一集中，阿湯哥飛車的特技場面，笑喊：「真的很少見」，書偉則選擇第一集垂降、滴汗的經典鏡頭，阿弟難忘吳宇森版本的重機對撞，坤達笑稱：「他是全世界跑步最帥的男人，聽說他跑越久票房越高，所以我們只好去爬101啊！」

▲Energy出道23年，有如阿湯哥體力歷久不衰。（圖／記者黃克翔攝）

書偉也直呼：「多看《不可能的任務》，看他一直挑戰自己，我們怎麼可以輸！」Toro更自曝是系列鐵粉：「我有收藏藍光，那是我跟阿湯哥最近的距離。」Toro也透露，擔心阿湯哥又激起牛奶的挑戰欲望：「上一張專輯看完他看到影片就要大家挑戰16蹲，這次看完不會想叫我們扒在飛機上吧？」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日正式在台上映。