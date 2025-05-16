《鬼才之道》橫掃14項北影獎提名！　張榕容睡午覺被吵醒：是恭喜電話

記者蕭采薇／台北報導

2025台北電影獎15日揭曉入圍名單，《鬼才之道》今年入圍14項成為入圍大贏家，陳柏霖、張榕容也雙雙拿到影帝后的入圍門票。張榕容透過經紀公司表示：「我是被恭喜電話吵醒的（笑）。」陳柏霖也表示「與有榮焉」，同片入圍女配角的姚以緹，則用電影裡的台詞笑喊：「怎麼會！」

▲（左起）張榕容、陳柏霖雙雙拿到北影的影帝后的入圍門票。（圖／攝影中心攝）



張榕容透露，名單公布當下正在睡午覺，「我是被恭喜電話吵醒的（笑），聽到團隊其他人也入圍，比聽到自己入圍還要開心！恭喜《鬼才之道》，恭喜我的夥伴們。」姚以緹則入圍最佳女配角，她開心表示：「感謝評審！感謝鬼才之道團隊！」

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以《乒乓男孩》入圍的施名帥，包括《角頭－大橋頭》，去年共有兩部作品都被評審討論，最終由《乒乓男孩》勝出，順利獲得最佳男配角提名。施名帥表示：「感謝台北電影節以及評審，讓那年夏天我們的暑假可以延續到今年，葉教練不是一個人，是孩子們帶著我們一起走到這裡的，《乒乓男孩》全劇組又可以再熱血一夏了。」

▲去年拿下金馬獎的施名帥，再以以《乒乓男孩》入圍台北電影獎。（圖／記者黃克翔攝）

新片《我家的事》也入圍5項大獎，主角演員群藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪各自入圍影帝、影后、男配角、新演員獎，表現亮眼。藍葦華當下正在待機，準備拍攝8點檔，「剛才有全程觀看直播，聽到自己的名字時，真的很興奮。要非常感謝《我家的事》導演及主創團隊們，大家努力完成一部很棒的電影。也很謝謝當時民視劇組知道有電影要拍，讓我請假專心去拍攝，才讓我可以有好的成績。很期待，也有信心奪獎。」

曾敬驊也說當下跟劇組一起看直播，「實在是太刺激了，我們想好好感謝我家的事全體工作人員的用心及努力，也謝謝北影開啟我們的家族之旅！」黃珮琪也說，很開心能跟片中的一家人一起入圍。

▲曾敬驊與導演潘客印，為《我家的事》登上大阪亞洲電影節。（圖／牽猴子提供）

角逐影后的高伊玲則表示，「當我得知入圍的消息時，正好在煮飯，真的覺得非常不可思議，竟然在這麼平凡的時刻，迎來了這麼大的榮耀。這讓我想到劇中的那個角色，其實也和我一樣，總是在平凡的日子裡，為心愛的家人準備好吃的料理、默默付出。謝謝經紀人及我家的事劇組裡所有工作人員的照顧。」

以《小雁與吳愛麗》入圍的影后的夏于喬說：「《小雁與吳愛麗》是去年上映的電影，但因為台北電影節入圍了12項獎項，所以能再和演員們和工作人員相聚一起參與盛典，想到就真的非常興奮開心，謝謝評審給我們機會與肯定，我真的滿心的感謝。」

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬，母女檔雙雙入圍北影。（圖／記者周宸亘攝）

片中的媽媽楊貴媚，同樣以《小雁與吳愛麗》入圍最佳女配角，她透過經紀人表示：「好感動《小雁與吳愛麗》的團隊好多都入圍了，很感謝導演、我們的女主角喬喬，還有整個劇組的努力，好感動！」

以《刺心切骨》入圍最佳新演員的劉修甫，也感動的說：「排練完看到手機跳出很多通知，看到同事跟好朋友們給的祝福，真的很開心也覺得很溫暖。謝謝北影、刺心切骨的演員跟團隊、經紀人們還有支持我的家人們有耐心的讓我摸索前進。表演的路很漫長，有懷疑自己的時候，也有很快樂的時候，謝謝一直很照顧演員們的北影的肯定，感覺到很幸福。持續努力！」

▲劉修甫以《刺心切骨》入圍北影最佳新演員。（圖／記者黃克翔攝）

以《愛作歹》入圍的黃冠智，也表示：「得知入圍的消息時，正在日本排練舞台劇，中場休息才知道自己入圍了，當下很驚喜全身都在發抖，難以壓抑，但想到還有很多日文台詞要背就冷靜下來了。收到很多朋友的祝賀、劇團的大家也跟我一起分享喜悅真的很開心，感謝台北電影獎，感謝朱平導演，感謝《愛作歹》的所有演員跟劇組夥伴，我會繼續加油的。」台北電影獎頒獎典禮將於7月5日揭曉得獎名單。

▲公視新創電影《愛作歹》黃冠智、施名帥。（圖／公視提供）