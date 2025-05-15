記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳子語曾參演《萌學園4》、《我們與惡的距離》等電視劇，後來也長期在《戲說台灣》中露臉。她15日透露自己住家樓下時常飄散濃濃的瓦斯味，終於鼓起勇氣撥打119報案，但瓦斯公司人員的不友善態度讓她相當傻眼。

▲陳子語透露自家樓下經常飄來瓦斯味。（圖／翻攝自Instagram／sih883）

陳子語表示，消防隊到場後，使用檢測儀檢測，未發現瓦斯濃度異常，隨後通知瓦斯公司到場支援。在等待期間，她也遇到路人明確指出「瓦斯味很重」，因此更加確信問題存在。然而，瓦斯公司人員到場後，卻表示「管線不在這裡」、「如果有瓦斯味，早就接到無數電話」。

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聽到對方的話，陳子語傻眼說道：「老實說我真的無法認同這句，不是沒人講就沒有，而且我已經聞到這個味道至少半年了，今天才鼓起勇氣打了這通電話的。非得在這種時候成立什麼從眾效應、什麼社會認同效應嗎？」

▲陳子語對於瓦斯公司的處理態度感到不滿。（圖／翻攝自Instagram／sih883）

另外，陳子語還有向對方提出是否可能是沼氣問題，怕有人丟菸蒂會引發氣爆危險，結果瓦斯公司人員回應「不可能啦！這邊水溝都是通的」，並未進一步檢查或解釋。陳子語對此感到無奈，認為自己只是希望透過專業人員確認安全，卻被對方以「你們什麼都不懂」的姿態回應，整個過程令人不安。

陳子語表示，撰寫這篇貼文是希望為自己留下紀錄，也提醒大家不要輕忽瓦斯味的危險性。她提到，自己曾看到相關的新聞報導，內容提到有人聞到瓦斯味後隔天竟發生氣爆，她也附上另一則類似的報導，「如果哪天我回家路上真的被炸死了，還可以留個證明。」

▲陳子語發文。（圖／翻攝自Instagram／sih883）