入圍金曲歌王！柏霖躲廁所爆哭　揭打拼血淚史：連吃空心菜都潰堤

▲柏霖入圍今年金曲獎男歌王，喜極而泣。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin以專輯《允許萬物破碎》入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，柏霖得知好消息時正在參加寫歌營創作新歌，開心躲到廁所大哭，並且感性的拍了影片，感謝全公司的同事，他邊哭邊說出自己的感謝心情，但擦乾眼淚，最後一句說：「好了，我要出去繼續寫歌了，他們都還在等我。」整個寫歌營的夥伴們，都為他尖叫鼓掌歡呼。

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▲▼柏霖重返柏林回憶起當年異鄉打拼的日子。（圖／索尼音樂提供）



近來他也推出新專輯，新歌〈破繭〉是柏霖最黯淡低谷時期的創作，當時他被深深自我質疑籠罩，他拿起家中的木吉他，用最赤裸的吶喊，抽絲剝繭自己的心境，好好審視自我，他發現唯有最誠實的面對自己，將一路走來的迷惘與壓抑轉化為重生的力量，才能在作繭變蛹後破繭而出。



MV取景於列車與柏林街道間，也讓他不禁想起那個拚命活著、渴望被世界看見的自己，7年前他在英國知名舞團Wayne McGregor擔任舞者，巡演於歐洲各大劇院，與頂尖舞者並肩作戰，那是一段榮耀卻孤獨的歲月，最初他語言不通、人際關係流動過快，讓他承受長期的身心壓力，以及無法抵擋的思鄉情緒，但柏霖沒有放棄，為了生存，他一邊打工、一邊練舞；最想家的時候，連吃到一盤空心菜都能讓他潰堤，但他知道自己沒有退路，只能不斷往前衝。



多年後，柏霖為了新專輯重返柏林，再次站上曾經生活與練舞的街角，過往的回憶如洪水般湧現，MV如同這段記憶的映照，那些曾經努力壓抑、難以啟齒的掙扎，如今成了他創作的來源。他不再活在他人期待中，不再討好世界的標準，而是選擇忠於自己，誠實地創作、真實地前行。

