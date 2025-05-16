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小孟老師／5月16日星座運勢　牡羊職等升遷、雙子事業桃花一次收割

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：事業以誠相待
感情：表現積極追求
財運：學會理財管理
水瓶幸運色：鋼藍色
貴人：獅子
小人：處女

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雙子座

工作：事業如虎添翼
感情：沉浸浪漫約會
財運：活用理財時機
雙子幸運色：丁香藍色
貴人：雙子
小人：魔羯

天秤座

工作：事業大展宏圖
感情：買禮物給對方
財運：聚精會神工作
天秤幸運色：水藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：勤奮踏實發展
感情：和戀人看電影
財運：財富自然增長
魔羯幸運色：紫紅色
貴人：天蠍
小人：金牛

金牛座

工作：小成就大希望
感情：浪漫燭光晚餐
財運：打破財運枷鎖
金牛幸運色：春綠色
貴人：牡羊
小人：射手

處女座

工作：奮鬥拼搏成就
感情：踏上旅程開啟
財運：財源多管齊下
處女幸運色：黃綠色
貴人：處女
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：業績節節高升
感情：創造無限可能
財運：投資智慧增長
巨蟹幸運色：暗紫色
貴人：天秤
小人：獅子

天蠍座

工作：努力財源廣進
感情：改善人際關係
財運：財富平步青雲
天蠍幸運色：芋紫色
貴人：射手
小人：巨蟹

雙魚座

工作：與眾不同可期
感情：意外相遇的愛
財運：投資運用得當
雙魚幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：職等獲得提升
感情：平順安穩和樂
財運：擁有理財頭腦
牡羊幸運色：葡萄酒紅色
貴人：魔羯
小人：雙子

獅子座

工作：不斷進取事業
感情：塑造良好形象
財運：財富投資得當
獅子幸運色：海洋藍
貴人：金牛
小人：天秤

射手座

工作：付出成功在望
感情：有望冰釋前嫌
財運：加班多財富多
射手幸運色：纈草紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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